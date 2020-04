"Zu gut für die Tonne": Filmteam dreht in Mensa der IGS Sassenburg

Sassenburg

Und Action: Statt von hungrigen Schülern bekam Stefan Gerhardt von der Mensa der IGS Sassenburg jetzt besuch von einem Filmteam. Dessen Auftrag: Einen Film zu drehen für den Wettbewerb „Zu gut für die Tonne“.

Der Unterricht für die zehnten und 13. Klassen unter Corona-Bedingungen hat gerade wieder angefangen für die Schüler der IGS. Und während sie sich in der Schule quasi neu einrichten, steht Gerhardt am Liefereingang und wartet auf Roland Bursian vom Der Hof in Isebüttel. Und da kommt er auch schon auf seinem Lastenfahrrad um die Ecke gesaust. Auf der Ladefläche stehen ein paar Kisten mit frisch geernteten Radieschen und Kopfsalat. Bursian steigt ab, Gerhardt probiert ein Radieschen. Kameramann Sven Klages hebt den Daumen. Die Aufnahme ist im Kasten – und da ja derzeit Corona herrscht, gibt es noch einen zweiten Durchlauf, diesmal mit Mund-Nasen-Schutz.

Anzeige

Zwei Wochen Filmdrehs

Klages wird begleitet von Felicitas Stolberg, die die Redaktion am Drehort übernimmt. Beide arbeiten für die Firma Sympathie-Film aus Berlin. Und haben neben der IGS Sassenburg noch weitere Anlaufpunkte. „Wir sind rund zwei Wochen für die Aufnahmen unterwegs, dann kommt noch der Schnitt. Mitte Mai muss alles fertig sein. Insgesamt drehen wir zehn Filme. Im Wettbewerb gibt es fünf Kategorien, also fünf Filme, und über jeden Sieger gibt es einen weiteren Film“, erzählt die Redakteurin.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Der Wettbewerb „Zu gut für die Tonne“ wird in diesem Jahr zum fünften Mal vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ausgelobt. Hintergrund: Rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel werden in Deutschland jedes Jahr entlang der Lebensmittelversorgungskette als Abfall entsorgt – also in Mensen, Großküchen, Gastronomie. Diese gewaltige Menge soll verringert werden.

Regelmäßig mit dem Lastenfahrrad

Stefan Gerhardt nimmt mit seiner Schulmensa bereits zum zweiten Mal teil in der Kategorie Gastronomie. 2019 gehörte er zu den Nominierten und kam unter die besten Drei, erhielt allerdings keinen Preis – denn den gibt es nur für den Sieger aus jeder der fünf Kategorien. Auch diesmal ist er wieder unter den Nominierten. Und rechnet sich mit seinem speziell entwickelten nachhaltigen Schulkonzept gute Chancen aus. „Es geht darum, eine minimale Menge an Lebensmittelabfällen zu produzieren“, fasst er das Konzept zusammen. Deshalb verwende er beispielsweise Fenchelgrün und Karottenschale, um daraus Gemüsebrühe zu kochen. „Wie es aussieht, schmeckt es den Schülern. Sie nehmen diese Denk- und Verhaltensweise auch an, das ist unter anderem in der Koch-AG zu sehen“, freut sich der Mensa-Chef. Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch die Belieferung mit regionalen Zutaten – wie vom Isenbütteler Der Hof. Bursian kam übrigens nicht nur wegen des Kamerateams mit dem Lastenfahrrad. „Das macht er regelmäßig“, freut sich Gerhardt.

Von Thorsten Behrens