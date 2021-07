Mehrzahl der AfD-Wahlplakate in der Sassenburg zerstört

Sassenburg

Wie die AfD am Freitag mitteilt, sind am vergangenen Wochenende zahlreiche ihrer Wahlplakate in der Sassenburg entfernt oder zerstört worden – sie berichtet von 90 Prozent der Plakate. „Bei so einem massiven Vorfall handelt es sich nicht um einen Einzelfall, sondern eine gesteuerte und organisierte Aktion des politischen Gegners, dem es wohl gewaltig missfällt, dass die AfD erstmalig Kandidaten auch für die Ortsräte, Westerbeck, Stüde und Neudorf-Platendorf zur Kommunalwahl aufgestellt hat“, so AfD-Kreisvorsitzender Stefan Marzischewski-Drewes.

Und weiter: „Der AfD-Kreisverband setzt eine Belohnung von 222 Euro für Hinweise aus, die zu einer Verurteilung von Plakatdieben führen.“

Von der AZ-Redaktion