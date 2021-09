Magier Kevin Köneke zaubert in der Sassenburg

Sassenburg

Das ist eine echte Premiere bei der Kulturschmiede Sassenburg (KusS): Erstmals präsentiert sie einen Zauberer. Mit Kevin Köneke kommt am Freitag, 8 Oktober, ab 19 Uhr ein junger Magier aus Hamburg in die Triangeler Sport- und Freizeitstätte. Der Einlass erfolgt ab 18 Uhr.

Kevin Köneke ist mit seiner Zauberkunst und seinem Unterhaltungstalent einzigartig. In vielen TV-Sendungen, auf NDR Showbühnen, im Schmidt Tivoli Theater in Hamburg, bei zahlreichen öffentlichen Auftritten, privaten Veranstaltungen und in seinen deutschlandweit beliebten Magic Dinner Shows begeisterte er unzählige Zuschauer. Er hat auch schon das komplette Team des Hamburger SV verzaubert.

Wenn Tische schweben und Geld mehr wird

Köneke ist ein Hamburger Original der Zauberei und ein mehrfach preisgekrönter Zauberkünstler, Illusionist, Comedian und Entertainer, schlagfertig, charmant und witzig. In seiner unverwechselbaren Bühnenshow passieren unerklärliche Dinge, bei denen Staunen, Lachen und Träumen garantiert sind. Er lässt Tische schweben, liest in den Gedanken der Zuschauerinnen und Zuschauer, vermehrt wundersam Geld, lässt Gegenstände verschwinden und vieles mehr.

Der TV-Magier hat bereits unzählige Zuschauer begeistert, ist jetzt mit seiner neuen Magic Dinner Show auf Tour und macht Station in Triangel. Ob er dabei auch KusS-Chef Günter Bischoff verschwinden lässt, bleibt abzuwarten.

Für die Besucher gilt die 3G-Regel

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten die 3G-Regeln: Nur Geimpfte, Getestete oder Genesene haben Zutritt. Dabei besteht eine Nachweispflicht. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Tickets für die Veranstaltung gibt es ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses in Westerbeck und in der Konzertkasse der Aller-Zeitung in Gifhorn, Steinweg 73. Die Karten kosten 12 Euro plus 1,50 Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 15 Euro. Die Karten, die bereits im Vorjahr erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Die Anzahl der Karten ist begrenzt.

Von der AZ-Redaktion