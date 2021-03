Sassenburg

Es gibt eine neue Chefin für die rund 1170 Schülerinnen und Schüler, 100 Lehrkräfte und 20 Mitarbeitenden an der IGS Sassenburg. Unbekannt ist die im Hause aber nicht. Denn seit April 2020 leitete Leona Kötke die Schule bereits kommissarisch, blickt auch auf viele Jahre in der Schule davor zurück. Am Donnerstag nun erhielt sie von Franz Rollinger, Dezernent beim Landesamt, ihre Ernennungsurkunde zur Gesamtschuldirektorin.

Leona Kötke kennt die IGS gut. Sie kam als Referendarin an den Schulstandort, als der noch eine Hauptschule und eine Orientierungsstufe beherbergte. Und was hat ein Bügelbrett mit dieser Phase ihrer beruflichen Laufbahn zu tun? „Ich habe in einem Kellerraum einen Englischkursus abgehalten. Der Raum war so klein, dass ich meinen Lehrertisch abgeben musste, damit alle Schüler und Schülerinnen sitzen konnten. Da habe ich meine Sachen eben auf einem Bügelbrett ausgebreitet“ erinnerte sie sich im Rahmen der Urkundenübergabe.

Gespannt auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie

Eine Zwischenstation an der Hauptschule in Walsrode folgte. „Schon früh habe ich festgestellt, dass mir der Unterricht Spaß macht, ich aber mehr machen wollte“, sagt die 43-Jährige. So wirkte sie in Walsrode bereits im Schulleitungsteam mit. Weitere Erfahrungen sammelte sie dann wieder im Landkreis Gifhorn – als stellvertretende Leiterin der Freiherr-vom-Stein-Schule. Schließlich kam sie zurück an den Schulstandort am Ortsrand von Westerbeck, der heutigen IGS, wo sie ab 2014 als stellvertretende Leiterin tätig war.

Die 43-Jährige wohnt in Westerbeck und hat zwei Kinder – von denen sie gerade mit einem die „Erfahrungen durchmacht, was Homeschooling bedeutet.“ Daher könne sie sich gut in Familien hineinversetzen – und ist gespannt, wie sich die fortlaufende Corona-Pandemie auf die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2021/2022 an der IGS auswirken wird. Schon im vergangenen Jahr hatte es steigende Anmeldezahlen gegeben: „Wahrscheinlich werden es auch diesmal wieder mehr. Die Eltern halten sich mit einer Anmeldung an einer IGS alle Türen für ihre Kinder offen.“ Das sei gerade jetzt ein Aspekt, wo viele Eltern Angst hätten, dass ihre Kinder schulisch zurückblieben – denn immerhin funktioniere Schule seit einem Jahr ganz anders als normal.

Neue IGS-Leiterin folgt auf Rolf Maskus, der im Ruhestand ist

Die neue Gesamtschuldirektorin hat viel Schule im Kopf – aber nicht nur. Wenn sie mal den Kopf frei bekommen will, geht sie in ihren Garten. Und sie liest gerne – eines der Hobbys, die auch zu Corona-Zeiten weiter gepflegt werden können. Und wenn es mal kreativ sein soll, näht sie auch gerne.

Leona Kötke folgt auf Rolf Maskus, der im Sommer nach 47 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden war. 22 Jahre davon war er Schulleiter, die letzten zehn Gesamtschuldirektor an der IGS Sassenburg – seit ihrer Gründung und dem Start mit dem ersten fünften Jahrgang im August 2010. Laut Rollinger hat sich die IGS – übrigens die erste im Landkreis Gifhorn, die eingerichtet wurde – seit ihrer Gründung „hervorragend entwickelt, auch die gymnasiale Oberstufe läuft sehr stabil.“ In diesem Sommer wird bereits der dritte Abitur-Jahrgang entlassen.

Von Thorsten Behrens