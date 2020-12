Kulturschmiede Sassenburg denkt über mehrere kleine Formate für nächstes Jahr nach

Sassenburg

Eigentlich sollte am Samstag, 12. Dezember, das Jahresabschlusskonzert der Kulturschmiede Sassenburg (KusS) in der Stephanus-Kapelle in Grußendorf stattfinden. Eingeladen war die Gifhorner Band Saitensprung. „Leider müssen wir auch dieses Konzert wegen der Corona-Pandemie absagen“, bedauert KusS-Vorsitzender Günter Bischoff. „Unser Team hat zwar für das kommende Spieljahr ein Programm erstellt, aber auch das Jahr 2021 beginnen wir mit einer Absage“, so Bischoff. Denn erstmals wollte die KusS ein Neujahrskonzert anbieten. Das sollte am Donnerstag, 7. Januar, in der Aula der IGS Sassenburg stattfinden.

„Hierfür konnten wir die Ungarische Kammerphilharmonie gewinnen“, verrät er. „Das Orchester geht aber gar nicht erst auf Tournee.“ Er rechne damit, dass wohl erst im April der erste Programmpunkt der Kulturschmiede Sassenburg stattfinden könne. Dann stünde erneut ein Abend mit dem Kabarettisten Mathias Richling an. „Ob das Künstlerkarussell, das wir eigentlich am ersten Freitag im März anbieten wollten, durchführbar ist, erscheint mehr als fraglich“, so Bischoff. Hier gebe es auf Grund der derzeit geltenden Abstandsregeln Probleme mit den Räumlichkeiten.

Ein Jazz-Frühschoppen auf der Westerbecker Streuobstwiese

„Wir arbeiten allerdings daran, eventuell mehr kleinere Events anzubieten und auch zusätzliche Open-Air-Veranstaltungen zu machen.“ So sei etwa im Juni in Kooperation mit der Moorbahn ein Jazz-Frühschoppen auf der Westerbecker Streuobstwiese geplant. „Wir bitten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer um Verständnis, dass es wegen der Corona-Krise eben nur ein sehr eingeschränktes Angebot geben kann“, sagt Bischoff.

