Nicht wenige warteten voller Vorfreude auf den September und das Brenner-Konzert am Bernsteinsee sowie die Jazz-Veranstaltung mit Herman’s Dixie Express. Vergebens, Corona zwingt die Kulturschmiede Sassenburg nun zur Absage der geplanten Events. Wie geht es weiter?

Der kommende Monat versprach viel. Für den 5. September war die Band Brenner als Jahreshöhepunkt mit einem Open-Air-Konzert angekündigt, die Jazz-Veranstaltung mit Herman’s Dixie Express sollte am 26. September stattfinden. Stattdessen bleiben an beiden Samstagen die Bühnen leer, Live-Musik wird nicht zu hören sein. „Natürlich hat uns die Corona-Pandemie schwer getroffen“, bedauert der Vorsitzende der Kulturschmiede Sassenburg, Günter Bischoff, die nun hinfälligen Veranstaltungen. Damit nicht genug: Auf der Kippe stehe auch das Klezmer-Konzert mit der Gruppe Mischpoke in der Thomaskirche Neudorf-Platendorf, das auf den 30. Oktober angesetzt ist.

Was in diesem Jahr nicht klappt, klappt hoffentlich im nächsten Jahr

„Doch wir lassen den Kopf nicht hängen“, macht Bischoff Hoffnung. Das Organisationsteam plane damit, dass „viele der in diesem Jahr ausgefallenen Veranstaltungen in nächsten Jahr nachgeholt werden“.

Mit der französischen Künstlerin Marie Giroux, dem Zauberer Kevin Köneke sowie der Band Brenner habe die Kulturschmiede bereits Ersatztermine für nächstes Jahr vereinbart. Demnach bringt Giroux den unverkennbaren Pariser Flair am Freitag, 21. Mai, in die Sport- und Freizeitstätte Triangel, in der sie Chansons mit Niveau vorträgt. Am Freitag, 8. Oktober, plant Köneke, das Publikum zu verzaubern. Jene Brenner-Begeisterte sollten sich den Samstag, 11. September, freihalten. Rund um den Stüder Bernsteinsee wird die Band ihr Bestes geben und für einen klangvollen Abend sorgen.

Eine ganz besondere Location ist für den Dixie-Express angedacht

Herman’s Dixie Express wird in anderer Form seinen Auftritt nachholen. Hier sei eine gemeinsame Veranstaltung mit der Moorbahn angedacht, die auf der Streuobstwiese in Westerbeck am Sonntag, 20. Juni, Platz finden soll. „Wir werden rechtzeitig über den aktuellen Stand informieren“, so der Chef der Kulturschmiede. Bis dahin lautet das Motto jedoch: „Daumen drücken“.

