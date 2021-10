Dannenbüttel

Einen unterhaltsamen Mix aus spannenden, amüsanten Rock-und Pop-Stories, Live-Hits und Multimedia gibt es am Freitag, 12. November, ab 19 Uhr in Dannenbüttel. Dann tritt nämlich Rock Tales auf Einladung der Kulturschmiede Sassenburg im Saal des Gasthofs Zum Landhaus auf.

Rock Tales, das sind die beiden sympathischen Musiker Jürgen Rau und Richard Rossbach. Rau arbeitete viele Jahre in verantwortlichen Positionen bei großen Schallplatten-Konzernen, für Megastars und Newcomer. Kein Wunder, dass er dabei viel Erzählenswertes erlebt hat. Jetzt präsentiert er seine Lieblings-Anekdoten nach Noten aus dem Backstage-Bereich.

Aus dem Nähkästchen des Rock’n’Roll

Der Hamburger, ein wandelndes Musik-Lexikon, plaudert aus dem Nähkästchen des Rock’n’Roll und erzählt amüsante Hintergrund-Geschichten von seinen Begegnungen mit den Größen des Musikbusiness. Und dazu mittendrin und zwischendurch werden viele legendäre Welt-Hits natürlich live präsentiert.

Musikalisch eingerahmt wird das charmante Spektakel vom musikalischen Tausendsasa und Produzenten Richard Rossbach – der studierte Multi-Instrumentalist und Studio-Inhaber ist schon fast selbst eine lebende Legende. Und bleibt stolz auf seinen ersten Echo!

Im Zeitraffer stromern die beiden launig durch die Musikgeschichte: Mit augenzwinkerndem Humor und großer Spielfreude entsteht bei ihren Auftritten oft eine fantastische Mitsing-Atmosphäre. Natürlich können sich die Zuhörer aber auch zurück lehnen und genießen. Rock Talks, kombiniert mit Videoprojektionen und zum Teil noch nie gezeigten Fotos, im Wechsel mit großartiger Live-Musik und echtem Rock’n’Pop-Feeling: die größten Rock-Hits und besten Pop-Perlen der besten Bands und Künstler.

Hier gibt es ab sofort die Tickets

Tickets gibt es ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses der Gemeinde Sassenburg in Westerbeck, Bokensdorfer Weg, im Gasthof Zum Landhaus in Dannenbüttel, Allerstraße 4, sowie in der Konzertkasse der Aller-Zeitung, Steinweg 73 in Gifhorn. Die Karten kosten 14 Euro plus 1,50 Euro Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse 18 Euro.

Der Gasthof zum Landhaus biete allen interessierten Besucherinnen und Besuchern des Konzertes vor der Veranstaltung ein besonderes Essen an. Ab 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich zum Preis von 15,90 Euro Ente satt zu essen. Anmeldungen unter Tel. (0 53 71) 5 89 55 39.

Es gilt 2G: Eintritt nur für Geimpfte und Genesene

Wichtig für alle Besucher: Die Veranstaltungen der Kulturschmiede Sassenburg laufen ab sofort wegen der Corona-Pandemie nach den 2G-Regeln ab: Nur Geimpfte und Genesene können das Konzert besuchen. Ein Nachweispflicht besteht.

Von unserer Redaktion