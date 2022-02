Westerbeck

Es ist sicherlich eines der Highlights des Programms der Kulturschmiede Sassenburg im Jahr 2022: Der Kabarettist Mathias Richling gastiert am Samstag, 26. März, ab 19 Uhr bereits zum zweiten Mal auf Einladung der Kulturschmiede Sassenburg in der Aula der IGS Sassenburg. In seinem neuen Programm „MATHIAS RICHLING#2022“ bilanziert Richling gewohnt rasant in der Regie von Günter Verdin das aktuelle Jahr. Hilfreich sind dabei wie immer Politiker nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem bösen Ausland, wo sich Populisten und Diktatoren ins Fäustchen lachen über unsere (hoffentlich) für Menschenrechte und Grundgesetz sensibilisierte Gesellschaft. Dabei schlüpft der Kabarettist wieder in zahlreiche Rolle bekannter Politikerinnen und Politiker.

In der Corona-Krise hat sich das satirefähige Personal natürlich vervielfacht: der Virologe Lothar Wieler vom RKI, der Covid-Experte Karl Lauterbach sind die Protagonisten, aber auch der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der zuerst Corona, und danach heilbringende Tipps gegen das Virus in aller Welt verbreitet hat. Auch die Kunst kommt nicht zu kurz: Triviales von Andreas Gabalier und Florian Silbereisen, oder vermeintlich Bedeutendes von Rolando Villazon, der anlässlich des 250. Geburtstages von Ludwig van Beethoven über dessen politische Botschaft für uns Heutige räsoniert.

Mathias Richling malt ein Bild von diesen und jenen, wörtlich und auch parodistisch. Leonardo da Vinci würde vor Neid erblassen. Ach so, er spielt nach seinem Jubiläumsjahr (500. Todestag) auch bei Richling eine Rolle.

Hier gibt es Karten

Karten gibt es ab sofort im Rathaus der Gemeinde Sassenburg in Westerbeck, Bokensdorfer Weg, bei Blumen Remitz, Stüder Straße 6 in Grußendorf , in der Konzertkasse der Aller-Zeitung in Gifhorn, Steinweg 73 sowie im Gasthof Zum Landhaus, Dannenbüttel, Allerstraße 4. Die Tickets kosten im Vorverkauf: 25 Euro plus 2,50 Euro Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse: 29 Euro.

Von der AZ-Redaktion