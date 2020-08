Westerbeck

Es bleibt dabei: Auch weiterhin wird es keine Einwohnerfragestunde in einer Sitzung des Gifhorner Kreistags geben. Das setzte die Mehrheit aus CDU, SPD, Unabhängigen und FDP am Mittwoch in der Sitzung in der IGS Sassenburg durch. Der Entscheidung ging eine zeitweise hitzige Debatte voraus. Ein AfD-Antrag wurde mit noch breiterer Mehrheit abgelehnt.

Als sich die Mitglieder des Kreistags in der Mensa der IGS Sassenburg so richtig ineinander verbeißen, bemühen sie Philosophen-Zitate und ziehen Vergleiche mit dem Haustierreich. Kreistagsvorsitzender Werner Warnecke muss sogar eine Rüge aussprechen gegen AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes für sein „Rumswums-Möchtegern-Landrat“ in Richtung Tobias Heilmann von der SPD. Die Entschuldigung „können Sie sich sparen“, winkt Heilmann gegenüber dem AfD-Mann ab.

Als „Schoßhündchen der Koalition“, der nun zum Terrier werden will, tituliert Marzischewski-Drewes den Unabhängigen Jürgen Völke, der ihm zuvor mehrere Lügen vorgehalten und ihm ein Philosophen-Zitat gewidmet hat: „Dummköpfe zu ertragen ist sicherlich der Gipfel der Toleranz.“ Es ist kein Einzelfall, dass Voltaire herhalten muss an diesem Nachmittag.

Einwohner kommen in den Fachausschuss-Sitzungen zu Wort

Und was gibt es zur Sache? Das Nein zu Einwohnerfragestunden im Kreistag begründet Telse Dirksmeyer-Vielhauer ( CDU) damit, dass die Kreistagssitzungen inzwischen immer länger dauerten und sich die Meinungsbildung sowieso in den Fachausschuss-Sitzungen abspiele. Dort gebe es die Einwohnerfragestunden, dort gehörten sie hin, findet sie. Das sagt auch Anna-Lena Neuendorf ( SPD), die über die Kreistagssitzungen sinniert: „Niemand möchte es sich antun, hier sechs Stunden lang zu sitzen.“ Fast so lange dauerte nämlich die vorige Sitzung in Wittingen. Dr. Stefan Armbrecht ( FDP) versichert, keine Angst vor Fragen der Bürger auch im Kreistag zu haben, sondern mehr vor Demagogie und Agitation, die hier immer mehr um sich griffen.

Grüne sprechen sich für Einwohnerfragestunde aus

Die Grünen hätten schon gern eine Einwohnerinnen- und Einwohner-Fragestunde auch im Kreistag, um die Bürger mehr einzubinden und zu interessieren. Nicole Wockenfuß meint jedenfalls keine Sachargumente der Mehrheit dagegen gehört zu haben. Dennoch stimmen auch die Grünen gegen einen Antrag der AfD, Einwohnerfragestunden am Anfang und am Ende einer Sitzung zuzulassen, sobald zwei Fraktionen dafür wären.

Vom Kreistag gewählt: Ute Spieler wird neue Kreisrätin im Vorstand des Landkreises Gifhorn. Landrat Dr. Andreas Ebel gratulierte zur Wahl. Quelle: Dirk Reitmeister

Ute Spieler wird neue Kreisrätin

Eine wichtige Personalie bringt der Kreistag mit als erstes an diesem Nachmittag auf den Weg: Als Nachfolgerin von Kreisrat Mirco Schmidt hat das Gremium einstimmig Ute Spieler gewählt, die bislang noch bei der Stadt Neumünster in Schleswig-Holstein in führender Funktion beschäftigt ist. Sie wird künftig Vorstand der Fachbereiche Zentrale Dienste, Bauen und Umwelt sein.

