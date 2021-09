Stüde

Ursprünglich hatte das Konzert bereits im September 2020 stattfinden sollen, coronabedingt wurde es um ein Jahr verschoben: Am Samstagabend durften die Rockband Brenner nun endlich in einem großen Open-Air-Konzert am Stüder Bernsteinsee rocken.

Die Kulturschmiede Sassenburg hatte das Konzert organisiert, KusS-Vorsitzender Günter Bischoff freute sich: „Es war schon immer unser Traum, ein Open-Air-Event am Bernsteinsee ins Leben zu rufen. Das ist uns nun auch mithilfe des Sponsorings der Sparkasse gelungen“, erklärte Bischoff. „Natürlich haben wir bereits bei den ersten Planungen sofort an Brenner gedacht. Eine junge, aufstrebende Band aus unserer Region, die derzeit viele Fernsehauftritte hat und auf die wir im Landkreis Gifhorn wirklich stolz sein können.“

Es war das erste Brenner-Konzert in diesem Jahr

Auf der großen Seeterrasse des Bernsteinsees stand eine stattliche Bühne und rund 250 Zuschauer fanden Platz, um dem Konzert zu lauschen oder um kräftig mitzutanzen. Brenner, das sind Sänger und Gitarrist Martin Goldenbaum, Schlagzeuger Mario Enrico Olivia und die beiden Gifhorner Bandmitglieder Volker Schlag (Bass) und Marc Beierstedt (Gitarre). Begeistert und gut gelaunt begrüßte Goldenbaum das Stüder Publikum: „Schön, dass ihr alle hier seid, mit so vielen Zuschauern hatten wir gar nicht gerechnet. Wir haben uns so auf euch gefreut und darauf, draußen spielen zu dürfen. Ihr seid die ersten, die unsere neue Tour Rockschlager live erleben werden. Das ist tatsächlich unser erstes Konzert in diesem Jahr.“

Bildergalerie vom Brenner-Konzert:

Zur Galerie Rockschlager am Bernsteinsee: Die Band Brenner präsentierte bei einem Konzert ihr neues Album.

Der musikalische Richtungswechsel des neuen Brenner-Albums „Rockschlager“ mag für einige Besucher überraschend gewesen sein, hatten sie doch eher mit den rockigen Biker-Stücken des ersten Albums „Brenner“ gerechnet. Doch auch der neue Musikstil der Band kam gut an, und die bekannten deutschen Schlager, die die Band rockig, laut und kraftvoll interpretierte, wurden vom Publikum ausgiebig gefeiert und bejubelt. Schon beim ersten Song des Abends, Katja Ebsteins „Wunder gibt es immer wieder“, begann die Menge zu schunkeln und zu tanzen.

Die Band hatte zu jedem Song eine Geschichte parat

Frontman Goldenbaum gab sich publikumsnah und erzählte bei jedem Song eine kleine Anekdote, wie dieser in das Gesamtprogramm der Band passt. Einst hat er zehn Monate lang in Amsterdam gelebt und in dieser Zeit den Dauerohrwurm „Traum von Amsterdam“ gehabt. So war der Song von Axel Fischer in Brenners Coversong-Auswahl gerutscht. Auch Juliane Werdings „Conny Kramer“ war dabei: „Dieser Song hat uns alle als Kinder sehr geprägt und beeindruckt. Wir widmen ihn all denjenigen, die uns irgendwann auf unserem Weg eine Weile begleitet haben, aber mittlerweile schon von uns gegangen sind.“

Besonders Gitarrist Beierstedt ist großer Fan von Classic Rock. „Aber aus der Zeit gibt es auch sehr viele schöne deutsche Schlager“, so Goldenbaum, „und diese verrocken wir jetzt.“ Spätestens bei Michael Holms „Mendocino“ und Rex Gildos „Fiesta Mexicana“ gingen alle Hände im Publikum hoch und alle tanzten begeistert mit. Wie ein Wirbelwind fegte Goldenbaum über die Bühne, und beim Zusammenspiel der Band wurde deutlich, dass die vier Männer wirklich Spaß hatten. Viel Stimmung verbreiteten auch Bassist Volker Schlag, indem er die Zuschauer immer wieder zum Feiern und Mitklatschen animierte, und Marc Beierstedt mit seinen genialen Gitarrensoli.

Brenner spielte auch Songs des ersten Albums

Natürlich spielte Brenner beim Open Air-Konzert auch einige Rock-Songs von ihrem ersten Album: Die heiß umjubelten Songs um Freiheit und Freundschaft „Alles was ich will“, „Die Jungs sind in der Stadt“, „Richtung Alaska“, „Nichts ist mehr wie früher“ und viele andere waren ebenso dabei wie die launigen Schlager-Cover.

Von Maren Kiesbye