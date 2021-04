Kommunalwahl: Christin-Marie Beith möchte Bürgermeisterin der Gemeinde Sassenburg werden

Sassenburg

Unabhängig – Bürgernah – Sozial: Mit diesem Slogan will Christin-Marie Beith Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Sassenburg werden. Sie tritt als parteilose Einzelkandidatin bei der Kommunalwahl im September an. Beith ist die erste Kandidatin, die sich der Öffentlichkeit vorstellt. Klar ist ansonsten bisher nur, dass Amtsinhaber Volker Arms (SPD) nicht mehr antreten will. Die im Gemeinderat vertretenen Parteien – CDU, SPD, BIG, LiSa und AfD – haben bisher noch keine konkreten Kandidaten benannt, die ins Rennen um den Bürgermeisterposten gehen sollen.

Christin-Marie Beith ist 47 Jahre alt, geschieden und lebt seit 2012 mit ihren drei Katzen – die sie vom Tierschutz geholt hat – in Westerbeck. Seit 2016 arbeitet sie im Rathaus der Gemeinde im Vorzimmer des aktuellen Gemeindebürgermeisters Volker Arms. Kommunalverwaltung ist für die Kandidatin keine unbekannte Welt – hier schloss sie ihre Ausbildung ab. Danach wechselte sie allerdings erst einmal für 20 Jahre zum Land Niedersachsen – in den Polizeidienst als Angestellte.

Vom Vorzimmer ins Chefzimmer?

„Bei der Polizei habe ich diverse Abteilungen durchlaufen. Ich war in der EDV, im Zentralen Kriminaldienst, beim Staatsschutz und in der Analysestelle tätig. Ich durfte in diversen Mord- und Sonderkommissionen mitarbeiten und möchte diese Zeit nicht missen. Unter anderem war ich bei der Polizeiinspektion Wolfsburg, Gifhorn und im Stab der Polizeidirektion Braunschweig eingesetzt. Neben den Tätigkeiten in diesen Bereichen schnupperte ich auch in das Gesundheitsmanagement hinein.“ Bis sie sich 2016 auf die ausgeschriebene Stelle im Vorzimmer des Sassenburger Gemeindebürgermeisters bewarb. „Da ich aus Westerbeck komme, war eine Arbeitsstelle vor der Haustür ein Geschenk“, sagt sie. Und hier fühlt sie sich angekommen: „Die Sassenburg ist mein Zuhause.“

Vom Vor- ins Chefzimmer? „Als Gemeindebürgermeister Volker Arms mitteilte, dass er nicht wieder kandidieren wird, überlegte ich, wie es weiter gehen könnte. Dann stand mein Entschluss fest – ich kandidiere als parteiunabhängige Einzelkandidatin.“ Sie kenne die Strukturen im Rathaus und auch die Sorgen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger – nicht nur, aber auch gerade in den vergangenen Monaten, in denen Corona für Existenzängste, Einsamkeit, Krankheit in allen Bevölkerungsgruppen sorgte. „Ich habe es oft erlebt, dass hilfsbedürftige Menschen bei uns angerufen haben. Manchmal reicht einfach Verständnis, zuhören und ein aufbauendes Wort. Den Menschen für einen Moment das Gefühl zu geben, ich bin jetzt gerade nicht allein.“ In den vergangenen Wochen sammelte Christin-Marie Beith die erforderlichen 125 Unterstützerunterschriften, um aufgestellt werden zu können. „Ich möchte mich für die Unterschriften und die fleißigen Helfer, die mich dabei unterstützt haben, sowie die positive Resonanz bedanken.“

„Mehr machen, anstatt zu reden“

Erste konkrete Projekte hat sich die leidenschaftliche Schwimmerin und E-Drummerin auch schon auf die Fahnen geschrieben: „Wir brauchen einen Jugendtreff in der Westerbecker Ortsmitte und betreutes Wohnen für Senioren.“ Bessere Kommunikation, mehr Offenheit und Transparenz auf politischer und Verwaltungsebene, mehr Engagement für Senioren, Familien, alleinstehende Frauen und Männer, Jugendliche, Kinder und Selbstständige durch die Gemeinde: „Mehr machen, anstatt zu reden“, sagt sie. Und sie weiß: „Sicher werde ich es dabei nicht immer jedem Recht machen können, doch Schritt für Schritt können wir gemeinsam neue Wege finden und gehen.“

Von Thorsten Behrens