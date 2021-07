Sassenburg

Kandidatin Nummer vier hat ihren Hut in den Ring geworfen – oder wie sie selbst sagt, die Fahrkarte für das Kandidatenkarussell gelöst: Astrid Schulz will als Parteilose im September Gemeindebürgermeisterin der Sassenburg werden.

Seit 2016 ist sie Ortsbürgermeisterin von Neudorf-Platendorf, damals noch als Mitglied der CDU, die sie im April verlassen hat. Ebenfalls seit 2016 sitzt sie im Gemeinderat. „Politisch aktiv bin ich seit 2011, nachdem ich aus Schleswig-Holstein in den Landkreis Gifhorn gezogen bin“, berichtet sie – zunächst in Wilsche, nach Hausbau und Umzug in Neudorf-Platendorf.

„Ich habe für meinen Ort eine Menge erreicht“

„Ich habe für meinen Ort eine Menge erreicht“, bilanziert sie selbstbewusst und nennt den Ausbau von Radweg und Straßenbeleuchtung entlang der K31, den Startschuss für den Umbau der Alten Schule zur Kulturstätte, den Kita-Anbau und die Schaffung der beiden Multifunktionsplätze. „Weitere Ideen wie Sanierung oder Neubau der Mehrzweckhalle sowie die Weiterentwicklung des Platendorfer Mittelpunktes sind angeschoben.“

Ihre berufliche Laufbahn begann nach dem Studium an der Fachhochschule für Verwaltung in Kiel als Diplom Finanzwirtin in der Landessteuerverwaltung Schleswig-Holstein. Von 2001 bis 2005 war sie als Selbstständige unterwegs – als Finanzdienstleisterin und für Steuerberatungsgesellschaften. Seit 2006 arbeitet die Neudorf-Platendorferin in der Bundesagentur für Arbeit in Gifhorn und ist für die Firmenkundenbetreuung zuständig.

Nach einer Landes- und einer Bundesverwaltung ist eine Kommunalverwaltung das nächste Ziel

„Den öffentlichen Dienst kenne ich also schon in einer Landes- und in einer Bundesverwaltung, nun möchte ich in die Kommunalverwaltung“, sagt Astrid Schulz und ergänzt: „Ich bin 53 Jahre, verheiratet und neben ,einfach Astrid’ auch ,einfach gern Sassenburgerin’.“

Die Gemeinde Sassenburg hat aus ihrer Sicht „ein enormes Potenzial, das es gilt, weiter auszubauen“. Astrid Schulz sieht sich dabei als Teamplayerin, sie wolle nicht an den Bürgern vorbei, sondern für sie und in ihrem Sinne arbeiten. Es liege ihr am Herzen, die Gemeinde aus Sicht junger Menschen zwischen 14 und 26 Jahren weiterzuentwickeln: „Sie sind es, für die wir jetzt die Weichen stellen, und ich möchte hören, wie sie sich ihre Gemeinde vorstellen.“ Dazu passt ihr Ansatz, keine weiteren Seniorenheime oder Betreutes Wohnen zu schaffen, „denn damit sind wir ausreichend ausgestattet“, sondern Wohnraum in Form von kleinen, bezahlbaren Wohnungen für Studierende und Auszubildende sowie Senioren.

Die Kandidatin nennt für jedes Dorf einen Themenschwerpunkt

Für die Dörfer sieht sie folgende Projekte als Schwerpunkte: die Alte Schule in Neudorf-Platendorf, die Erweiterung des Bürgerhauses in Stüde, ein lebendigeres Gewerbegebiet in Triangel, ein Dorfgemeinschaftshaus inklusive Jugendtreff in Grußendorf, ein neues Rathaus in Westerbeck, mehr Angebote für Dannenbüttel und die Erweiterung der Kita in Triangel. Das Thema Dauerwohnen am Bernsteinsee müsse neu betrachtet werden, Astrid Schulz will sich für eine Lösung gemeinsam mit dem Regionalverband stark machen.

Um in Kontakt mit den Bürgern zu treten, wird die Kandidatin auch in den digitalen Medien unterwegs sein: auf ihrer Homepage www.astridfuersassenburg.de sowie bei Instagram und Facebook.

