Sassenburg

Auf zu neuen Ufern: Sassenburgs Bürgermeister Volker Arms ( SPD) wird sich nach dann 15 Jahren im kommenden Jahr nicht wieder zur Wahl stellen. Das teilte der 54-Jährige am Freitag in einer Pressekonferenz mit. Er suche nach neuen Aufgaben.

Er habe seinen Schritt intensiv mit Familie und Freunden besprochen, sagt Arms. „Nach 15 Jahren einen Cut zu machen, halte ich für den richtigen Zeitpunkt.“ 55 sei das richtige Alter, sich noch einmal neu zu orientieren. „Eine erneute Kandidatur wäre für mich nur mit dem Ziel sinnvoll, bis zum beruflichen Schluss dieses Amt zu bekleiden.“ Noch einmal 15 Jahre? Er wolle kein Sesselkleber-Gefühl erzeugen.

Anzeige

Eine Ära geht zu Ende: Thomas Klopsch (re.) vom SPD-Ortsverein Sassenburg bedauert, dass Volker Arms nicht noch einmal als Bürgermeister antreten will. Quelle: Dirk Reitmeister

Haben neun Jahre mit viel politischem Hickhack ihn zermürbt? Arms räumt ein, dass die Arbeit im Gemeinderat nicht einfach sei. „Als ich anfing, war es ein an-einem-Strang-Ziehen. Schade ist es, wenn es nicht mehr um die Sache, sondern um das Rechthaben geht.“ Dennoch seien die Konflikte kein Grund hinzuschmeißen. „Wir haben es in den vergangenen neun Jahren aber auch geschafft, vernünftig zu arbeiten.“

Das sind die politischen Erfolge

Arms blickt positiv auf seine Zeit als Bürgermeister zurück und zählt Erfolge auf. 20 Millionen Euro in Schulen und Kindertagesstätten investiert, die Bevölkerungszahl sei dank Neubaugebieten in attraktiven Wohnumfeldern von 10 000 auf 12 000 gestiegen, und die erste Integrierte Gesamtschule des Landkreises kam in die Sassenburg. „Der größte politische Erfolg.“ Dennoch wolle er etwas Neues wagen, auch wenn er mit einem weinenden Auge das Rathaus verlassen werde. „Man muss sich selbst reflektieren.“

SPD-Ortsverein auf Kandidaten-Suche Thomas Klopsch vom SPD-Ortsverein Sassenburg ist sich ziemlich sicher, dass Bürgermeister Volker Arms im kommenden Jahr die Kommunalwahl wieder für sich entschieden hätte. „Wir hätten uns gefreut, wenn Herr Arms an Bord geblieben wäre“, sagt er im gemeinsamen Pressegespräch mit Arms. Auch Klopsch hebt die erfolgreiche Politik der vergangenen 14 Jahre hervor, wie Arms lobt er die Zusammenarbeit von Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung. Schon angesichts wichtiger und großer Projekte und Herausforderungen wie Rathaus-Neubau, Wochenendhaus-Gebiet Bernsteinsee und Corona-Krise hätte Klopsch gern den erfahrenen Arms behalten. Doch der SPD-Ortsverein werde sich nun auf die Suche nach einem neuen Kandidaten oder einer Kandidatin machen, Bewerberinnen oder Bewerber hat Klopsch noch nicht. „Es steht jedem frei, sich zu bewerben.“

Was kommt nach dem Rathaus-Posten?

Mit Neuem meint Arms nicht, „im Gartenstuhl zu sitzen und auf zwitschernde Vögel zu warten“. Hat er vielleicht Ambitionen, Landrat zu werden? „Ich bin in der Findungskommission der SPD, aber nicht der Sprecher, so dass ich da keine Aussage machen kann.“ Konkret wird Arms nicht zu einer beruflichen Zukunft, aber er versichert: „Es ist nicht vage, es gibt konkrete Überlegungen.“

Von Dirk Reitmeister