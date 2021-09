Sassenburg

Klare Gewinner der Kommunalwahlen in der Gemeinde Sassenburg sind die BIG, die AfD und die Westerbecker WirSa. CDU wie SPD mussten dagegen vor allem im Gemeinderat sowie in einigen Ortsräten Sitze abgeben.

Im Sassenburger Gemeinderat haben sich die Kräfteverhältnisse massiv verschoben. Die CDU bleibt zwar prozentual stärkste Kraft, verliert aber zwei ihrer neun Sitze – und hat mit sieben Sitzen jetzt ebenso viele wie die BIG (bisher vier) als prozentual zweitstärkste Kraft. Die SPD rutscht von zehn auf sechs Plätze, die AfD klettert von zwei auf drei. Raus aus dem Gremium ist die LiSa. Dafür sind die Grünen mit zwei Sitzen und die WirSa mit einem Sitz neu im Gemeinderat. Denkbar wäre, dass CDU und SPD hier eine Mehrheitsgruppe bilden.

So gingen die Wahlen in der Sassenburg aus Die 26 Sitze im Gemeinderat werden wie folgt besetzt: CDU (7): Helmut Hermann, André Bischof, Markus Knobloch, Lutz Berneis, Andrea Kiel, Annette Merz, Siegfried Wehmeier. SPD (6): Beate Morgenstern-Ostlender, Christian Degenhardt, Jörg Heuer, Martin Pollak, Tatjana Grabowski, Markus Bergmann. Grüne (2): Sara-Marie Soja, Detlev Junge. AfD (3): Anatol Bier, Hartmut Viering, Peer Spalke. BIG (7): Andreas Kautzsch, Fabian Hoffmann, Jens Dürkop, Jens Vetter, Svenja Hieke, Peter Weber, Tristan-Thorben Schmidt. WIRSA (1): Steffen Reinert. In den Ortsräten sind die Zusammensetzungen diese: Dannenbüttel (5): CDU (1): Manfred Senger. SPD (2): Jürgen Blume (keine weiteren Kandidaten vorhanden). BIG (2): Jens Dürkop, Torben Jensen. Grußendorf (5): CDU (2): Markus Knoblock, Lutz Berneis. SPD (1): Andreas Röhsner. BIG (2): Svenja Hieke, Jens Vetter. Neudorf-Platendorf (5): CDU (1): Helmut Hermann. SPD (1): Martin Pollak. Grüne (1): Detlev Junge. AfD (1): Peer Spalke. BIG (1): Fabian Hoffmann. Stüde (5): CDU (1): André Bischoff. SPD (1): Thomas Klopsch. AfD (1): Hartmut Viering. BIG (2): Tristan-Thorben Schmidt, Jan Hillmann. Triangel (5): CDU (2): Andrea Kiel, Tobias Fronz. SPD (2): Tatjana Grabowski, Claus Schütze. BIG (1): Peter Weber. Westerbeck (5): CDU: Stefan Lippel. SPD: Christian Degenhardt. AfD: Anatol Bier. BIG: Andreas Kautzsch. WIRSA: Steffen Reinert.

BIG will in Dannenbüttel und Stüde den Ton angeben

Im Ortsrat Dannenbüttel hat sich ebenfalls was verändert – stärkste Kraft ist nunmehr die BIG. Sie hat einen Sitz dazugewonnen und damit nun zwei, die inzwischen aufgelöste LiSa ist nicht mehr im Gremium. Die CDU hat einen Sitz behalten, die SPD zwei. Aber: So wie die CDU konnte auch die SPD nur einen Kandidaten aufstellen, daher verfällt der zweite SPD-Sitz. In Dannenbüttel könnte diese Konstellation vermehrt für Patt-Situationen sorgen. Die BIG, die übrigens sieben Kandidaten auf der Liste hatte, möchte laut Vorsitzendem Andreas Kautzsch mit Jens Dürkop den Ortsbürgermeister stellen. „Dazu sind wir grundsätzlich zu Gesprächen bereit“, sagt Kautzsch.

Spannend dürfte es im Stüder Ortsrat werden. Die CDU als bisher stärkste Partei rutscht von drei auf einen Sitz, die SPD von zwei auf einen. Neu im Gremium sind die AfD mit einem Sitz und die BIG als nunmehr stärkste Kraft mit zwei Sitzen. Hier könnte die AfD das Zünglein an der Waage sein, wenn sich nicht eine der beiden anderen Parteien mit der BIG zusammen tut. Die BIG möchte wie in Dannenbüttel auch in Stüde den Ortsbürgermeister stellen.

Im Ortsrat Triangel hat die CDU prozentual die SPD als stärkste Partei abgelöst. Beide haben jeweils zwei Sitze, die BIG kommt auf einen. Die Frage, wer Ortsbürgermeister wird, dürften damit CDU und SPD untereinander ausmachen.

Stärkste Partei im Grußendorfer Ortsrat ist die CDU, sie behält zwei Sitze, die SPD verliert einen und behält nur noch einen. Prozentual fast gleichauf mit der SPD ist die BIG, die allerdings auf zwei Sitze kommt – bisher hatte sie in Grußendorf einen. Die BIG möchte laut ihrem Vorsitzenden Andreas Kautzsch jetzt sondieren, inwieweit sie vielleicht sogar den Ortsbürgermeister stellen könnte.

Jeweils fünf Parteien in Westerbeck und Neudorf-Platendorf

Im Ortsrat Neudorf-Platendorf muss die CDU einen ihrer beiden Sitze abgeben. SPD, BIG, Grüne und AfD haben jeweils einen Sitz. Hier ist derzeit offen, wie sich die Parteien positionieren und wer Ortsbürgermeister oder Ortsbürgermeisterin werden könnte. Die bisherige Amtsinhaberin Astrid Schulz gehört dem Gremium in neuer Zusammensetzung nicht mehr an, sie war bei der Wahl zur Gemeindebürgermeisterin angetreten.

Prozentual stärkste Partei im Ortsrat Westerbeck bleibt die CDU – obwohl sie einen ihrer beiden Sitze abgeben muss. Zweitstärkste Kraft ist die BIG, sie hat ebenso wie die SPD und die AfD einen Sitz. Einen Sitz holt sich auch die erst kurz vor der Wahl aufgestellte WirSa. Welche Parteien sich hier zusammentun, um eine Mehrheit zu bilden und einen Ortsbürgermeister oder eine Ortsbürgermeisterin zu wählen, werden die Gespräche zeigen. Möglich könnte eine Gruppe aus CDU, SPD und WirSa sein. Die bisherige Ortsbürgermeisterin Annette Merz gehört dem Gremium nicht mehr an.

Von Thorsten Behrens