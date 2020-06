Sassenburg bewilligt 810.000 Euro für Wege und Brücken im Großen Moor

Sassenburg

Dem Großen Moor steht eine Flurbereinigung bevor. In deren Rahmen hat das Amt für regionale Landesentwicklung Braunschweig unter anderem die Sanierung von Wirtschaftswegen und Brücken für mehr als sechs Millionen Euro in Aussicht gestellt. Sassenburgs Rat stimmte dem Finanzierungsplan jetzt zu.

Als Vorsitzender der Teilnehmergesellschaft erläuterte Helmut Hermann eingangs, dass der Rat nur über die Bewilligung der Mittel zu entscheiden habe, die von der Gemeinde Sassenburg beigesteuert werden. Also über einen Anteil von 811.000 Euro an den Gesamtkosten von gut sechs Millionen. Welche Wege wie ausgebaut werden, liege dagegen allein bei der Teilnehmergesellschaft, sagte Hermann. Damit mochte sich Andreas Kautzsch ( BIG) nicht anfreunden, zumal ihm einige Maßnahmen missfielen – weil ihm ein Ausbau unnötig erschien, weil die Wege der Allgemeinheit keinen Nutzen brächten oder weil sie unzureichend befestigt würden.

Es besteht Handlungsbedarf

Fachbereichsleiter Jörg Wolpers erwiderte, dass man diese Diskussion bereits vor zwei Jahren geführt habe. Damals sei der Rat zum Ergebnis gekommen, 952 000 Euro zu bewilligen. Und jetzt sind sogar nur noch 811 000 Euro nötig. Viele der Wege seien aus Sicht des Fahrradtourismus bedeutsam. Man achte darauf, dass sie für Radler und Landwirte gleichermaßen gut ausgebaut werden, so weit das eben im Naturschutzgebiet möglich ist. Und manche der ins Auge gefassten Wege – zum Beispiel der Iseweg – seien so marode, dass „sie uns in den kommenden fünf Jahren um die Ohren fliegen“, verdeutlichte Wolpers den Handlungsbedarf.

Chance ergriffen: Sassenburgs Gemeinderat bewilligte den Finanzierungsplan zur Wegesanierung im Zuge der Flurbereinigung im Großen Moor. Quelle: Ron Niebuhr

Mit ihrem Kostenanteil am Gesamtprojekt könnte die Gemeinde die Wege „nicht einmal vernünftig unterhalten“, unterstrich Wolpers, welche Chance sich der Gemeinde durch die Flurbereinigung bietet. Hermann warnte zudem ausdrücklich davor, Mittel für einzelne Maßnahme zu verweigern: „Das könnte dazu führen, dass das Gesamtprojekt gekippt wird – und zwar inklusive der Dorfentwässerung für Neudorf-Platendorf und Triangel.“ Und gerade die würde den Hochwasserschutz in beiden Orten erheblich verbessern, sagte Wolpers. Der Rat folgte dem Finanzierungsplan des Landesamtes letztlich bei fünf Enthaltungen ohne Gegenstimmen.

Platz für Kita-Erweiterung

Für den Geltungsbereich des B-Planes „Im Dorfe – Neufassung“ in Grußendorf beschloss der Rat bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich die Verlängerung der bestehenden Veränderungssperre. Kautzsch befürchtete, dass dort Gebäude errichtet werden sollen, die nicht dem umliegenden Ortsbild entsprechen. Dem Ortsrat sei das wohl nicht bewusst, sagte der BIG-Ratsherr. Dem widersprach Jörg Heuer ( SPD): „Wir wollen für den Bereich eine geregelte Planung in einem vernünftigen Rahmen. Dafür brauchen wir einfach mehr Zeit“, begründete er die Verlängerung der Veränderungssperre. Und Gemeindebürgermeister Volker Arms fügte hinzu, dass man ohne Veränderungssperre den Platz für die Erweiterung der Kindertagesstätte verlieren würde.

Sassenburgs Gemeindegebiet verändert sich. Denn der Rat sprach sich für einen Flächentausch mit der Gemeinde Wahrenholz bei drei Enthaltungen ohne Gegenstimmen aus. Die Wahrenholzer treten ihren Teil des Weges zum Charlottenhof an die Sassenburg ab. Im Gegenzug überträgt die Sassenburg Flächen am Iseweg an Wahrenholz.

Von Ron Niebuhr