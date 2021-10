Triangel

Ein paar Dreher an zwei Schiebern, dann haben Verbandsvorsteher Heinrich Wrede und Geschäftsführer Andreas Schmidt am Donnerstag eine neue Trinkwasser-Druckleitung des Wasserverbandes Gifhorn in Betrieb genommen. Für 6,8 Millionen Euro Investitionskosten schafft sie nun Wasser aus dem Nordkreis in den Südkreis. Es ist das größte Leitungsprojekt des Verbandes seit Jahrzehnten.

Der Himmel ist grau und trüb, eben lag noch etwas Nieselregen in der Luft, der Boden ist matschig. Unter einem Zelt versammeln sich Mitarbeitende von Wasserverband und Partnerfirmen sowie Vertreter von Kommunen. Sie sind heute da, weil 2018 ein Rekord-Dürrejahr war und der Wasserverband weit mehr als sieben Millionen Kubikmeter Trinkwasser abgesetzt hat, rund eine Million mehr als üblich. „Unsere Kunden haben noch nie so viel verbraucht“, sagt Wrede.

Neue Trinkwasser-Druckleitung: Zehn der 15 Kilometer hat ein spezieller Pflug unter die Erde gebracht. Quelle: Thorsten Behrens Archiv

„Wir haben es hinbekommen“, erinnert Wrede an das außergewöhnliche Jahr. „Es gab Reserven: Reserve-Brunnen und Reserve-Pumpwerke.“ Doch im Südkreis habe der Wasserverband seine Kontingente überzogen. Das habe seinen Grund. Denn dort gebe es einen erheblichen Einwohner- und damit Verbrauchszuwachs, während im Nordkreis die Bevölkerungszahlen zurückgehen. So entstand noch 2018 die Idee, die neue Trinkwasser-Druckleitung von Schönewörde nach Triangel zu verlegen. Im Juni hätten die Planungen begonnen, im November die Arbeiten, so Wrede.

„Wir haben zehn Kilometer im Pflugverfahren eingezogen“, erläutert Projektleiter Matthias Glinka das am meisten eingesetzte Verfahren. Was eine gewisse Logistik erfordert: „So ein Pflug zieht einen Kilometer am Tag.“ Dann verlege man in die Furche die Leitung. „Dafür muss natürlich genug Rohr da sein.“

Zahlen zur neuen Trinkwasser-Leitung Die neue Trinkwasser-Druckleitung vom Wasserwerk Schönewörde bis Triangel ist 15 Kilometer lang und hat einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Das Schönewörder Werk speist das Wasser mit sechseinhalb bis sieben Bar Druck ein, in Triangel bleiben davon rund sechs Bar übrig. Mehrere Hunderttausend Kubikmeter wird die Leitung damit pro Jahr transportieren. 43 Lastwagen haben die Rohre angeliefert. Die Leitung allein wiegt 520 Tonnen, die 43 Schieber auf der Strecke kommen zusammen auf eine Tonne. 27 Frauen und Männer vom eigenen Wasserverbands-Personal über Vermesser bis hin zu den Bauarbeitern zweier Baufirmen waren an dem Projekt beteiligt.

An Straßen, Bächen und Gräben haben die Spezialisten der Baufirmen auch mal gebohrt. Nur zwei Kilometer Strecke seien im klassischen offenen Bauverfahren verlegt worden, so Glinka. Dieses Prinzip mit dem Bagger sei unterm Strich am aufwändigsten.

Wasserverband bleibt im Zeit- und Kostenrahmen

Obwohl die Arbeiten im ausnahmsweise schneereichen Winter laut Schmidt etwa zwei Wochen ruhen mussten, blieb der Wasserverband im Zeit- und auch im Kostenrahmen. Das ist auch gut so, denn ansonsten wären die 1,27 Millionen Euro Fördermittel entfallen. Sowohl Vertreter des Wasserverbandes, als auch der Kommunen loben die Zusammenarbeit.

Eine rauschende Inbetriebnahme im Dragen

Dann gehen Schmidt und Wrede ans Werk. In der 15 Kilometer langen Leitung anderthalb Meter tief im Erdboden warten just 1000 Kubikmeter Trinkwasser darauf, zu sprudeln. Damit könnte ein durchschnittlicher Haushalt sechs Jahre lang auskommen. Als Wrede und Schmidt ihre Werkzeuge drehen, rauscht etwa eine Minute lang ein Schwall Wasser zur Feier des Tages im hohen Bogen über den Waldweg. Dann drehen Mitarbeiter des Wasserverbandes am Schieber und schließen die Deckel in der unscheinbaren, gepflasterten Fläche im Dragen bei Triangel. Die neue Leitung liefert nun ins Netz.

Von Dirk Reitmeister