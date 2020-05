Verwaltungsausschuss will Krippen-Gebühren ab Mitte April erstatten

Sassenburg

Es bleibt vorerst dabei: Die Gemeinde Sassenburg wird die Elternbeiträge für die Kleinkindbetreuung ab Mitte April erstatten. Das hat jetzt der Verwaltungsausschuss (VA) dem Gemeinderat empfohlen, der am 4. Juni final über das Thema beraten wird.

Gemeindebürgermeister Volker Arms hatte bereits Mitte April darüber informiert, dass die Gemeinde auf Grundlage der mit den Eltern abgeschlossenen Verträge die Beiträge erstatten werde. Laut dieser Verträge greife die Rückerstattung, wenn die Einrichtungen länger als vier Wochen geschlossen seien – wie jetzt wegen der Corona-Pandemie. Damit würden die Beiträge ab Mitte April erstattet. So sieht es laut Arms auch der Vorschlag des Verwaltungsausschusses an den Rat vor. Das passiert automatisch, es ist nicht erforderlich, dass jede Familie die Erstattung einzeln beantragt. Sollte sich die finanzielle Situation einer Familie aufgrund von Kurzarbeit im Einzelfall deutlich verändern, kann eine Überprüfung der Einstufung bei den Elternbeiträgen bei den Trägern ( Awo Braunschweig, evangelisch-lutherischer Kindertagesstättenverband) beantragt werden – dazu müssten die betroffenen Familien dann Kontakt zu den Trägern aufnehmen.

Kritik von der BIG

Den Beschluss des Verwaltungsausschusses kritisiert Andreas Kautzsch von der Bürger-Interessen-Gemeinschaft Sassenburg ( BIG). Die BIG hatte im VA den Antrag gestellt, die Beiträge bereits ab Anfang April zu erstatten. Das hatte der VA abgelehnt – mit Blick auf die vertraglichen Regelungen in der Gemeinde sowie auf die Sitzung des Gemeinderates, der über weiter gehende Regelungen beschließen müsste. „Wir möchten durch diesen Antrag Familien insbesondere mit alleinerziehenden Elternteilen entlasten, die gegebenenfalls aktuell durch Kurzarbeit über ein deutlich gekürztes Familieneinkommen verfügen. Die entgangenen Einnahmen sehen wir als aktive Förderung von Familien an“, so Kautzsch zur Begründung. Seiner Berechnung nach würde die Gemeinde damit auf nicht mehr als 60 000 Euro verzichten, und er verweist auf die Stadt Gifhorn, in der die Beiträge bereits ab Anfang April erstattet würden.

Arms hält dagegen. Die Gemeinde richte sich mit ihrer Regelung nach einer Empfehlung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, in der die Rede von einer Erstattung bei Schließung nach vier bis sechs Wochen sei. „Damit liegen wir am unteren Rand der Empfehlung und mit Blick auf den Landkreis Gifhorn im guten Mittelfeld. Es gibt auch Samtgemeinden, die erst ab Anfang Mai keine Elternbeiträge mehr berechnen.“ Laut Arms werden bereits seit dem ersten Tag der Schließung keine Gebühren mehr für die Mittagsverpflegung berechnet – 35 000 Euro im Monat. Für den Zeitraum von Mitte bis Ende April würde die Gemeinde zudem 22 500 Euro an Beiträgen rückerstatten. Insgesamt fallen rund 45 000 Euro an Elternbeiträgen im Monat in der Sassenburg an – für Krippen- wie auch Hortbetreuung. Betroffen sind insgesamt rund 120 Krippen- und 130 Hortkinder. Die anderen Kosten der Kleinkindbetreuung – sprich den Kita-Besuch – trägt die Gemeinde ohnehin bis auf den Landeszuschuss, der die Einnahmeausfälle der Kommunen wegen des vom Land beschlossenen kostenlosen Kita-Besuchs auffangen soll.

