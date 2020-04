Corona: Keine Elternbeiträge mehr ab Mitte April

Sassenburg

Überall im Landkreis Gifhorn befassen sich derzeit angesichts der Corona-Krise die kommunalen Gremien mit einer Regelung zu den Elternbeiträgen für die Kleinkinderbetreuung. Entscheidungen gibt es beispielsweise bisher in der Stadt Gifhorn, in der Samtgemeinde Wesendorf steht der Ratsbeschluss dagegen noch aus. In der Gemeinde Sassenburg gibt es ebenfalls eine Entscheidung – zumindest eine vorläufige.

Gemeinderat muss weiterführende Entscheidung treffen

„Wir werden, wenn die Kindergärten weiterhin geschlossen bleiben, ab dem 16. April die Beiträge für Krippen und Horte an die Eltern für die Nutzung der Einrichtungen in der Gemeinde Sassenburg aufgrund der bestehenden Verträge rückerstatten. Essensgeld wird für die gesamte Nichtnutzung erstattet. Eine darüber hinausgehende Erstattung muss der Rat in seiner für den 4. Juni geplanten Sitzung entscheiden“, erklärt dazu Gemeindebürgermeister Volker Arms auf AZ-Anfrage.

Überprüfung der Einstufung

Die Eltern haben also für den ersten Monat der Schließung – von Mitte März bis Mitte April – weiter Beiträge zu zahlen. Bei weitergehender Schließung wird der gezahlte Aprilbeitrag anteilig erstattet, heißt es dazu aus dem Sassenburger Rathaus. Die Familien müssten diese Erstattung aber nicht einzeln beantragen. Sollten sich aufgrund von Veränderungen wie Kurzarbeitergeld jedoch die finanziellen Situationen im Einzelfall deutlich verändern, kann eine Überprüfung der Einstufung bei den Elternbeiträgen bei den Trägern ( Awo Braunschweig, evangelisch-lutherischer Kindertagesstättenverband) beantragt werden – dazu müssten die betroffenen Familien dann Kontakt zu den Trägern aufnehmen.

Bei den Gebühren geht es in der Gemeinde Sassenburg sowohl um die Krippen- als auch um die Hortbeiträge. Betroffen sind insgesamt rund 120 Krippen- und 130 Hortkinder, ergänzt Fachbereichsleiter Dirk Behrens. Sollte die Schließung der Einrichtungen über den 20. April fortdauern und die Eltern damit keine Beiträge mehr leisten müssen, würde sich der Einnahmeausfall pro Monat im Krippenbereich auf 31 000 Euro und im Hortbereich auf rund 15 000 Euro, also insgesamt 46 000 Euro belaufen, rechnet Behrens vor. „Bei gleichzeitig fortlaufenden Ausgaben. Nicht vergessen werden darf auch, dass die Krippen- und Hortaufwendungen ohnehin schon zum größten Teil durch die Gemeinde getragen werden“, betont der Fachbereichsleiter. Und: Die Mittagsverpflegung ist in den genannten Beträgen nicht enthalten. Das Essengeld wird für die gesamte Zeit, in der kein Mittagessen in Anspruch genommen wird, erstattet – also ab dem Zeitpunkt der Schließung der Krippen und Horte.

Von Thorsten Behrens