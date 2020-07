Stüde

Der Verein für krebskranke Kinder Harz wurde jetzt mit einer Spende von 3000 Euro von der Interessengemeinschaft Kinderkrebsfürsorge Gifhorn (IKG) unterstützt. Bei der Scheckübergabe waren neben dem Vorstand bestehend aus Mechthild Meyer, erste Vorsitzende IKG, Heidi Höhne, zweite Vorsitzende IKG, Birgit Fichtner, Schriftführerin IKG, und Vera Knierbein, Kassenwartin IKG, auch Avery Kolle, Vorsitzender des Vereins für krebskranke Kinder Harz, und Steffen Ranft, Mitglied der IKG dabei.

Nach der Übergabe ging es direkt mit Harke und Co. zur Sache. Zusammen mit Mitgliedern und Freunden des Harzer Vereins wurde die Ferienanlage „Haus am Bernsteinsee“ auf Vordermann gebracht.

Kinderkrebsfürsorge Gifhorn unterstützt das Projekt finanziell

Der Harzer Verein leitet im Landkreis Gifhorn am Stüder Bernsteinsee mit viel ehrenamtlichem Engagement eine Erholungsanlage für Familien mit krebskranken Kindern. Dort können die Familien zusammen abschalten und neue Kraft tanken. Seit zwei Jahren hilft die Kinderkrebsfürsorge Gifhorn dabei mit, das Projekt „Haus am Bernsteinsee“ finanziell zu unterstützen. Betroffene Familien aus der Umgebung können die Anlage ebenfalls nutzen. Dieses Jahr wurde zudem tatkräftig mitangepackt.

In Gifhorn selbst gibt es keine eigene Kinderkrebsklinik. Erkrankte Kinder werden deshalb in Hannover an der Medizinischen Hochschule oder im Klinikum Braunschweig Holwedestraße behandelt. Nähere Informationen zur Gifhorner Kinderkrebsfürsorge gibt es im Internet unter www. kinderkrebsfürsorge-gifhorn.de sowie unter www.haus-am-bernsteinsee.de/Die-Idee.htm über das Projekt der Harzer Kinderkrebshilfe am Bernsteinsee.

Von Michelle Paschilke