Kabarettist Mathias Richling kommt nach Westerbeck

Westerbeck

Es ist sicherlich eines der Highlights des Programms der Kulturschmiede Sassenburg in diesem Jahr: Der Kabarettist Mathias Richling gastiert am Samstag, 26. März, ab 19 Uhr bereits zum zweiten Mal in der Aula der IGS Sassenburg.

In seinem neuen Programm „MATHIAS RICHLING#2022“ bilanziert der bekannte Kabarettist gewohnt rasant das aktuelle Jahr. Hilfreich sind dabei wie immer vor allem Politiker nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus dem Ausland. Mathias Richling malt ein Bild von diesen und jenen, wörtlich und auch parodistisch – Leonardo da Vinci würde vor Neid erblassen.

Eintrittskarten gibt es im Rathaus der Gemeinde Sassenburg in Westerbeck; bei Blumen Remitz an der Stüder Straße 6 in Grußendorf; in der Konzertkasse der Aller-Zeitung in Gifhorn im Steinweg 73 sowie im Gasthof „Zum Landhaus“ in Dannenbüttel, Allerstraße 4. Die Tickets kosten im Vorverkauf 25 Euro plus 2,50 Euro Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse sind 29 Euro zu zahlen.

