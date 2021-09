Juniorwahl: Welche Partei hat an der IGS Sassenburg die meisten Stimmen geholt?

Sassenburg

In der vergangenen Woche gaben an der IGS Sassenburg knapp 700 Schülerinnen und Schüler aus 32 Klassen und Tutorengruppen im Rahmen der Juniorwahl ihre Stimme ab. Die Ergebnisse standen zwar schon am Freitag fest, wurden aber erst nach dem Schließen der Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr veröffentlicht – und bei den Schülerinnen und Schülern lag die SPD mit 29 Prozent der Zweitstimmen vorne. Auf Platz zwei landete die CDU mit 19 Prozent der Stimmen.

Die Auszählung der Stimmen ergab folgende Verteilung für die anderen Parteien: 16 Prozent für die FDP, 13 für die Grünen. Die AfD erhielt sechs Prozent, Die Partei fünf Prozent. Die Sonstigen landeten bei zwölf Prozent. Das fiktive Direktmandat der IGS Sassenburg errang Hubertus Heil (SPD) mit 33 Prozent der gültigen Erststimmen, gefolgt von Thomas Schellhorn (FDP) mit 19 Prozent der gültigen Stimmen. Auf Ingrid Pahlmann (CDU) entfielen 17 Prozent der Stimmen.

Juniorwahl an der IGS Sassenburg: Für die Schülerinnen und Schüler eine gute Erfahrung mit einer bislang unbekannten Seite der Demokratie. Quelle: IGS Sassenburg

„Nur schade, dass unsere Stimmen noch nicht zählen“

Für die Schüler war die Juniorwahl eine wichtige Erfahrung. So stellte Anna aus dem zehnten Jahrgang fest: „Es war super wichtig zu sehen, wie später eine richtige Wahl abläuft. Nur schade, dass unsere Stimmen noch nicht zählen.“ Für Fabi aus dem siebten Jahrgang war es spannend zu sehen, „dass unsere Ergebnisse stellenweise von den echten Prognosen deutlich abwichen“. Und Elias aus dem zwölften Jahrgang betonte: „Sich damit auseinanderzusetzen, warum die Wahlergebnisse in der Ober- und Unterstufe unterschiedlich ausgefallen sind, war durchaus auch für die manchmal schwer nachzuvollziehenden Umfrageergebnisse mancher Parteien im Bundestag erhellend.“

Der Fachverantwortliche für Politik und Wirtschaft Dr. Jan H. Issinger wertete die Teilnahme an der Juniorwahl gerade für diejenigen, die an der Auszählung und Auswertung beteiligt waren, als interessante Möglichkeit zu erfahren, „wie aufwändig, aber auch spannend diese sonst eher verborgene Seite der Demokratie sein kann. Mit der Juniorwahl konnten die meist noch nicht wahlberechtigten Lernenden einen wichtigen Partizipationsmechanismus unserer Gesellschaft selbst erproben.“ Und Björn Piefke, Lehrer der Sekunderstufe II, sagte: „Die Juniorwahl ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen, Lernende nicht nur fachlich zu betreuen, sondern auch in ihrer Entwicklung zu mündigen Bürgern zu unterstützen. Dabei ordnet sie sich insbesondere auch in unsere weiteren Bemühungen zur Demokratiebildung, wie etwa den Wahlpflichtunterricht zum Thema Europa oder auch die Teilnahme am Projekt Landtag-Online der Landesinitiative n-21 ein.“ „Eine tolle Möglichkeit, Demokratie nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern diese für die Lernenden auch praktisch erfahrbar zu machen“, lobte Corinna Müller, Klassenlehrerin der 9e.

Die Wahlurne wandert durch die Unterrichtsräume

Die Juniorwahl musste – der Pandemie geschuldet – etwas anders ablaufen als sonst. Klar war den Organisatoren, dass Partizipation durch Wahlen in einer Demokratie auch in der heutigen Zeit möglich bleiben muss. Ebenso sei jedoch klar gewesen, dass die Schule eine besondere Verantwortung für die Gesundheit ihrer Lernenden trage. Deshalb wurde nicht in einem Wahllokal gewählt, das alle Wählende besuchen, sondern die Schülerinnen und Schüler haben in ihren festen Stammlerngruppen gewählt, die Urne kam in die jeweiligen Unterrichtsräume.

Seit 1999 wird die Juniorwahl als „best-practice-Projekt“ zur politischen Bildung bundesweit zu Landtagswahlen, Bundestagswahlen und Europawahlen durchgeführt. Seither haben sich schon mehr als 3 Millionen Jugendliche beteiligt, wodurch die Juniorwahl zu den größten Schulprojekten in Deutschland zählt.

