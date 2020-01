So viel ist die Arbeit der Westerbecker Feuerwehr mindestens wert

Westerbeck

Mit ihrem Führungsduo Carsten Lehrke und Christian Lenz war Westerbecks Feuerwehr augenscheinlich sehr zufrieden in den vergangenen sechs Jahren. Die Jahresversammlung jedenfalls stimmte am Samstagabend im Schützenheim klar für eine Verlängerung ihrer Amtszeiten.

Das Jahr im Überblick

Zuvor berichtete das Kommando, wie das Jahr verlaufen war. Lehrke erinnerte an sage und schreibe 40 Einsätze – sogar noch drei mehr als 2018! 24 Mal rückte die am Jahresende 52-köpfige Truppe 2019 zur Brandbekämpfung aus, acht Mal zur technischen Hilfeleistung und genauso oft wegen Fehlalarmen. „Dazu kamen drei Brandsicherheitswachen“, vervollständigte Lehrke seine Aufzählung. Unterm Strich verbuchte man 689,7 Einsatzstunden für die aktiven Kameraden.

Mehr als 10 000 Stunden im Dienst

In die Ausbildung steckte Westerbecks Feuerwehr 4176,83 Stunden, 351,8 Stunden verbrachte man auf Lehrgängen. Die dritte Gruppe und die Altersgruppe kamen auf 649 Stunden, die Gerätewarte auf 87,5, die Jugendfeuerwehr auf 4375,5, das Kommando auf 242, der Ortsbrandmeister auf 118. 9,75 Stunden investierte man in Brandschutzerziehung für Kinder. „Insgesamt waren es 10.708,28 Stunden“, sagte Lehrke. Das alles leistete man ehrenamtlich! Würde man bloß den Mindestlohn dafür ansetzen, „hättet ihr 100.122 Euro und 42 Cent erwirtschaftet“, lobte er seine Kameraden.

Ortsbrandmeister verneigt sich vor Kameraden

Davor, dass seine komplette Mannschaft so viele Stunden aufbrachte, um in Not geratene Mitbürger zu retten, Unheil von Menschen und Tieren abzuwenden, könne er sich nur verneigen, betonte Lehrke. Und ebenso viel Dank gebühre den Lebenspartnern und Familien, die allen stets den Rücken freihielten. Andernfalls wäre der Brandschutz so nicht zu gewährleisten „und die Verwaltung müsste sich mit der oben genannten Summe anfreunden“, erklärte Lehrke. Noch aber sieht es personell gut aus für die Westerbecker Feuerwehr. Zu 52 Aktiven kommen drei Musiker, 18 Jugendliche, 17 Mitglieder in dritten Gruppe und der Altersabteilung sowie 177 Förderer. Insgesamt zählt man 267 Mitglieder.

Forderung an die Gemeinde

Nur mit einer guten Ausbildung könne man sich für künftige Aufgaben wappnen, zumal die sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich gewandelt haben. „Es gibt zwar immer noch Gebäudebrände, Verkehrsunfälle und voll gelaufene Keller“, sagte Lehrke. Aber das Ausmaß sei viel größer und die Lage oftmals gefährlicher für die Einsatzkräfte. Insofern sei die Gemeinde mehr denn je gefordert, die Feuerwehren angemessen auszustatten. Man sollte nicht warten, bis Fahrzeuge nicht mehr durch den Tüv kommen. Und man sollte neue Fahrzeuge so planen, dass sie über die gesamte Nutzungszeit Reserven für Personal und Ausrüstung bieten.

Ehrungen und Beförderungen

Nach der Wiederwahl von Lehrke und Lenz sprach sich die Versammlung für Henric Schreiber als Gruppenführer und Diana Milkereit als Vize-Kassenwartin aus. Wilfried Schulze erhielt den Sassenburg-Orden in Bronze, Ralf Exner ehrte man für 40-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr, Christian Lenz für 25 Jahre im aktiven Dienst, Martin Meinecke sogar für 40 Jahre. Befördert wurden Henric Schreiber zum Oberlöschmeister und Dennis Balzer zum Löschmeister. Letzterer war auch der diensteifrigste Kamerad. Befördert wurden zudem Alexander Fillenberg und Mats-Ole Vest (Feuerwehrmann), Tim Ragwitz, Dietmar Friedrich und Lukas Ebel (Oberfeuerwehrmann) sowie Steffen Reinert und Cord Meyer (Hauptfeuerwehrmann). Für fördernde Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Werner Camehl, Klaus Werner Engelmann, Walter Kotschwar, Brunhild Lehrke, Frank Lemme und Rainer Nass (25 Jahre), Bernd Bartels, Rainer Kasten, Wilhelm Kiel, Wedigo Krügel, Bernd Türke und Manfred Zank (40 Jahre) sowie Eckhard Harms, Gunhard Knigge, Hans Jürgen Merkel und Heinrich Schulze (50 Jahre).

Schlauchturm soll erhalten bleiben

Lob verdiente Jack Relou für die Gestaltung der brandneuen Website. Und auf Initiative von Gemeindebrandmeister Jörn Milkereit sprach sich die Versammlung klar für den Erhalt des einsturzgefährdeten Schlauchturmes als „Wahrzeichen von Westerbeck“ aus. „Er ist einer der letzten seiner Art kreisweit“, unterstrich Milkereit den historischen Wert des Bauwerkes.

Von Ron Niebuhr