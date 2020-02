Wacklig aber wertvoll: Eine Initiative will den alten Westerbecker Schlauchturm erhalten

Westerbeck

Er gilt als ein Wahrzeichen von Westerbeck. Doch der alte Schlauchturm von 1954 ist instabil. Eine Initiative will ihn erhalten – und ihn dafür unter Umständen sogar versetzen.

Ob der Turm noch lange steht – Sassenburgs Gemeindebürgermeister Volker Arms ist da eher skeptisch. Der mittlerweile leicht schiefe Turm ist instabil. „Der steht nur noch, weil es in jüngster Zeit keinen starken Sturm gab“, so Arms während der jüngsten Jahreshauptversammlung der Westerbecker Ortswehr. Allerdings: Sturmtief Sabine, das am Wochenende über Deutschland und damit den Landkreis Gifhorn hinweg zog, rüttelte wohl kräftig am Gebälk, zum Einsturz brachten die Böen das Gebäude aber nicht.

Turm stammt aus dem Jahr 1954

Dennoch: „Das Gelände um den Turm ist abgesperrt, so dass bei einem Einsturz – was wir nicht hoffen – kein Mensch zu Schaden kommen kann“, ging Arms bereits vor dem Sturm auf Nummer sicher. Denn aufgrund mangelnder Standfestigkeit besteht Einsturzgefahr. Der Turm wurde daher auch komplett ausgeräumt, damit ein Statiker von innen den Turm in Augenschein nehmen konnte. Jetzt soll eine Kostenkalkulation für ein Versetzen des Turms an einen anderen Standort erfolgen.

Seit 1954 steht der Schlauchturm an der Feuerwehr, doch so wie früher werden dort bereits seit etlichen Jahren keine Schläuche mehr nach ihrem Einsatz getrocknet. Aber die Feuerwehr will ihn dennoch erhalten, vor allem für viele ältere Mitglieder gehörte er lange zum Feuerwehralltag.

Ortsrat will sich an Erhaltungskosten beteiligen

Um Martin Milkereit und den Gemeindebrandmeister Jörn Milkereit hat sich daher laut Gemeindebürgermeister Volker Arms eine Initiative gebildet für den Erhalt. Und auf Initiative von Gemeindebrandmeister Jörn Milkereit sprach sich die Wehr während der jüngsten Jahreshauptversammlung klar für den Erhalt des einsturzgefährdeten Schlauchturmes als „Wahrzeichen von Westerbeck“ aus. Die anwesenden Ortsratsmitglieder Annette Merz, Rainer Knop, Robin Leschke und Waldemar Bartels signalisierten, dass der Ortsrat sich an den „Erhaltungskosten“ beteiligen würde.

Arms: „Der Fahrplan sieht jetzt wie folgt aus: Wir lassen klären, ob der Turm so abgebaut werden kann, dass er an anderer Stelle wieder aufgebaut werden kann – und was so etwas kosten würde.“

Von Thorsten Behrens