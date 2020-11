In der Sassenburg geht es ums Geld – und das fehlt an einigen Punkten

Sassenburg

Noch stehen nicht alle Zahlen fest, dennoch hat der Finanzausschuss der Einheitsgemeinde Sassenburg sich schon einmal mit dem Haushalt für 2021 befasst. Der ist zurzeit nicht ausgeglichen – es fehlen im Finanzhaushalt rund 2,7 Millionen Euro. Der Ergebnishaushalt umfasst 15,9 Millionen Euro Erträge und 17 Millionen Euro Aufwendungen, der Finanzhaushalt 20,5 Millionen Euro Erträge sowie 23,2 Millionen Euro Aufwendungen. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern bleiben unverändert.

„Es gibt Fehlbeträge, aber die sind inzwischen deutlich niedriger, weil wir den Rotstift angesetzt haben. Dennoch werden 2021 und 2022 schwierige Jahre. Schon für kommendes Jahr ist ein deutlicher Einbruch beispielsweise bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu erwarten“, erklärte Gemeindebürgermeister Volker Arms. „Unser Ziel ist natürlich ein ausgeglichener Haushalt, aber ich glaube, das wird uns übers Jahr nicht gelingen.“

In einem Jahr hat die Sassenburg fast elf Millionen Euro Schulden

Zu den Unwägbarkeiten gehören unter anderem die noch nicht vollständig geäußerten „Wünsche“ aus den sechs Ortsräten Stüde, Grußendorf, Triangel, Dannenbüttel, Westerbeck und Neudorf-Platendorf. Auch liegen bisher kaum Anträge aus den Vereinen sowie von den drei Grundschulen in Westerbeck, Neudorf-Platendorf und Grußendorf vor. Allerdings hat hier die Politik angesichts der finanziellen Lage durchaus auch die Möglichkeit, Projekte zu verschieben oder abzulehnen. Auch könnte sich der Haushalt durch die Beratungen der Fachausschüsse im Januar noch einmal verändern. Vor allem im Baubereich geht es um hohe Summen, ein Verschieben von Projekten – sofern möglich – könnte hier etwas Luft verschaffen.

Luft verschaffen sollen auch die Kredite und Darlehen (vom Kreditmarkt und vom Landkreis Gifhorn) für Investitionen und Haushaltsausgleich in Höhe von derzeit geschätzten 2,8 Millionen Euro. Allerdings sollen im kommenden Jahr auch 850 000 Euro Kredite getilgt werden. Zum Jahreswechsel wird der Schuldenstand der Sassenburg neun Millionen Euro betragen, zum Jahresende 2021 werden es dann den derzeitigen Prognosen zufolge 10,96 Millionen Euro sein.

Sassenburg plant mehr Geld für Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners ein

Rund 4,37 Millionen Euro will die Gemeinde investieren. Vor allem der barrierefreie Ausbau der Bushaltestellen schlägt hier zu Buche, aber auch die Sanierung mit Erweiterung des Stüder Bürgerhauses sowie der Umbau der Alten Schule Neudorf-Platendorf zur Kulturstätte. Allein für diese beiden Projekte stehen mehr als zwei Millionen Euro ins Zahlenwerk geschrieben. Allerdings: Die Zuschüsse aus Förderprogrammen für Projekte in diesem und im folgenden Jahr übertreffen die Investitionen – sie betragen nach derzeitigem Stand etwas mehr als sechs Millionen Euro.

Auch einen kleinen – eher tierischen – Seitenblick gab es während der Sitzung am Dienstag. So steigen im Bereich Ordnungsangelegenheiten die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von 34 000 auf 45 000 Euro. Dahinter verbirgt sich die professionelle Rattenbekämpfung, die Unterbringung von Fundtieren und – die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Arms: „Wir gehen davon aus, dass sich der Schädling in der Sassenburg künftig stärker ausbreiten wird. Bei der Kostenberechnung haben wir uns an den Zahlen 2020 aus der Gemeinde Osloß orientiert.“

