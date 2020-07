Westerbeck

Viele Schulveranstaltungen wurden in diesem Jahr wegen der Coronakrise abgesagt oder konnten nur in kleinem Rahmen stattfinden. Nicht anders war es auch mit der Pensionierung des Schulleiters der IGS Sassenburg Rolf Maskus. Nach 22 Jahren als Schulleiter, davon die letzten zehn Jahre als Gesamtschuldirektor der IGS Sassenburg, geht Maskus nach 47 Dienstjahren in den Ruhestand.

1998 übernahm Maskus die Leitung der neu eingerichteten Hauptschule mit Orientierungsstufe. Unter seiner Leitung entwickelte sich die Schule stetig weiter: Nach Abschaffung der Orientierungsstufe 2004 kam ein Realschulzweig dazu, die Schule wurde zur Haupt- und Realschule Sassenburg und dann zur Ganztagsschule, nachdem auch ein offenes Ganztagsangebot und Ganztagsunterricht eingeführt wurden. Mit diesen Voraussetzungen und einem sehr engagierten Lehrerkollegium, das auch an mehreren Schulmodellversuchen des Kultusministeriums teilgenommen hatte, war das Schulzentrum Sassenburg bestens vorbereitet darauf, sich als Standort für die erste Integrierte Gesamtschule des Landkreises zu empfehlen. Mit der Unterstützung aller Sassenburger Politiker wurde der Bewerbungsantrag gestellt und 2009 vom Kreistag angenommen.

Acht Jahre lang leitet Rolf Maskus zwei Schulen gleichzeitig

Rolf Maskus Quelle: IGS Sassenburg

Die IGS Sassenburg startete mit dem ersten 5. Jahrgang im August 2010. In dieser Phase war Maskus sogar Leiter zweier Schulen: der neuen IGS Sassenburg, die jährlich mit fünf Parallelklassen um 150 Schüler anwuchs, und der bestehenden Haupt- und Realschule Sassenburg, die jedes Jahr um einen Jahrgang abgebaut wurde. Für Maskus die wohl schwierigste Zeit in der Entwicklung des Schulstandortes Sassenburg. Im Jahr ihres zehnjährigen Bestehens hat die IGS Sassenburg jetzt auch den zweiten Abiturjahrgang erfolgreich entlassen.

Bürgermeister Volker Arms erinnerte in seiner Rede an diese Entscheidungsphase und stellte die Bedeutung des aktuellen schulischen Angebotes für die Gemeinde Sassenburg heraus. Er dankte dem zukünftigen Pensionär im Namen der Gemeinde und überreichte ihm ein Buchgeschenk. Franz Rollinger, zuständiger Dezernent der Landesschulbehörde Braunschweig, knüpfte an die Bedeutung des Schulortes Sassenburg an. Rollinger bedankte sich bei Maskus für die geleistete Arbeit und für die gute Zusammenarbeit mit der Landesschulbehörde, bevor er ihm die vom Kultusminister Grant Hendrik Tonne unterschriebene Urkunde zum Ruhestand überreichte.

Ein Zitronenbäumchen vom Kollegium zum Abschied

Auch das Kollegium der IGS Sassenburg war mit einer kleinen Abordnung vertreten, es überreichte dem Pensionär ein Kollegiumsfoto, bunte Erinnerungs- und Namenssteine der Jahrgänge, ein Zitronenbäumchen und einen Gutschein. Die stellvertretende Direktorin Leona Kötke – sie wird bis zur Regelung der Nachfolge die Schulleitung übernehmen – fasste die Dankesworte zusammen und wünschte dem zukünftigen Pensionär für den weiteren Lebensabschnitt alles Gute.

Nach den vielen Jahren der Berufstätigkeit freut sich Maskus auf seinen neuen Lebensabschnitt. „Einiges ist einfach zu kurz gekommen. Das möchte ich jetzt aufgreifen und anpacken. Zusätzlich werde ich aber auch mehr Zeit haben für meinen Sport Tennis und Golf. Und natürlich ist da noch einiges mehr“, verrät Maskus. Im Oktober bekommt er einen Hund, einen Barbet oder französischen Wasserhund, den er auch jagdlich ausbilden möchte.

