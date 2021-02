Neudorf-Platendorf

Längst sollte die Kulturstätte „Alte Schule“ im Moordorf fertig gestellt sein, wegen des verzögerten Genehmigungsverfahrens liegt das Projekt aber mehr als ein Jahr hinter dem Zeitplan. Das hat Folgen für die Gemeinde Sassenburg – sowohl in Sachen Finanzen als auch für die Einrichtung zweier Hortgruppen.

„Folgen der Bummelei bei der Erteilung der Genehmigungen: Nicht nur Fördergelder drohen zu verfallen, auch der im Obergeschoss der sanierten Schule geplante Hort kann nicht zu Beginn des Schuljahres im August starten“, schimpft deswegen Jörg Heuer, Finanzsprecher der SPD-Fraktion im Sassenburger Gemeinderat. Da die bisher für den Hort benutzten Schulräume der Findorff-Schule ab dem kommenden Schuljahr für weitere Klassen benötigt werden und sie als Hort damit nicht mehr zur Verfügung stehen, ist eine Zwischenlösung notwendig. Die findet nun die Zustimmung der Sassenburger Sozialdemokraten – notgedrungen.

Containerlösung kostet 75 000 Euro zusätzlich

Kern dieser Lösung ist der Aufbau einer Containeranlage für zwei Hortgruppen in Sichtweite von Schule und Thomas-Kita, in der die Hortkinder für etwa zwölf Monate unterkommen sollen, während die neuen Räume im Kulturzentrum fertiggestellt werden. Der Aufbauort der Module ist so gewählt, dass die Schüler zwischen Schule und Hortbetreuung nicht den stark frequentierten Parkplatz überqueren müssen, erklärt Heuer. Auch die geplanten Arbeiten an der Straße Am Mittelpunkt werden ihm zufolge nicht beeinträchtigt. Starten soll der Hortbetrieb in den Containern zum neuen Schuljahr. Kosten der Übergangslösung: 75 000 Euro für Miete und Aufbau – laut Heuer Ausgaben, die bei zeitnaher Baugenehmigung nicht notwendig gewesen wären und die jetzt zu lasten der Sassenburger Steuerzahler gingen.

Besagte Baugenehmigung wurde inzwischen erteilt – am 22. Dezember –, der Umbau der Alten Schule in ein Kulturzentrum konnte damit beginnen. Die Verzögerungen hatte es gegeben, weil es zum Teil unterschiedliche Auffassungen zur Umsetzung des Projekts gegeben hatte. ein Schwerpunkt dabei war die Frage gewesen, ob eine Wand entfernt werden konnte, um einen großen Veranstaltungssaal zu schaffen. Ein schwieriger Punkt, denn das rund 200 Jahre alte Gebäude steht unter Denkmalschutz.

Anderthalb Jahre Bauzeit und drei Millionen Euro Kosten

Letztlich aber gab das Innenministerium grünes Licht, ebenso wie die Untere Denkmalbehörde des Landkreises Gifhorn, nachdem die Gemeinde unter anderem ein Akustik-Gutachten für den Saal vorgelegt hatte. Die Pläne konnten umgesetzt werden – und zwar so, wie ursprünglich gedacht. Gerade das wurmt Heuer besonders, denn er fragt sich, warum dann diese Verzögerung sein musste. Der Veranstaltungssaal, der sich im Erdgeschoss über drei ehemalige Klassenräume erstreckt, bietet Platz für 100, vielleicht auch 110 Zuschauer.

Das Gebäude erhält einen Anbau für ein zweites Treppenhaus, die Sanitäranlagen und den Fahrstuhl. Die Kulturschmiede Sassenburg wird das Erdgeschoss nutzen, die Jugendpflege mit ihrem Jugendcafé, der DRK-Ortsverein und die Hortbetreuung das Obergeschoss. Kosten soll das Gesamtprojekt derzeitigen Plänen zufolge rund drei Millionen Euro, zwei Drittel davon fließen aus Fördertöpfen. Die Umbauzeit wird rund anderthalb Jahre dauern.

