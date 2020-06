Gegenverkehr übersehen: Vier Verletzte bei Unfall am Bernsteinsee

Stüde

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Samstagmittag auf der Kreisstraße 29 in Höhe Bernsteinsee. Insgesamt verletzten sich vier Insassen, zwei davon schwer. Gegen 12.50 Uhr passierte es: Die 43-jährige Seat-Fahrerin aus Hoitlingen fuhr in Begleitung einer 43-jährigen Beifahrerin die Kreisstraße 29 aus Stüde kommend in Richtung Weißes Moor. In Höhe der Zufahrt zum Bernsteinsee wollte sie nach links abbiegen. Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah sie den VW Touran des 55-jährigen Fahrers aus Vorhop, der ihr mit einer 25-jährigen Beifahrerin, ebenfalls aus Vorhop, entgegenkam.

Durch den Zusammenstoß wurden die zwei Insassen des VW Touran schwer und die Insassen des Seat leicht verletzt. Die zwei Schwerverletzten wurden in das Klinikum Gifhorn gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30 000 Euro.

Von unserer Redaktion