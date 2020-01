Hier wird in der Sassenburg gebaut

Sassenburg

Viel zu tun hatte das Bauamt der Gemeinde Sassenburg in den vergangenen Jahren. Doch die Liste der Projekte ist zum Jahreswechsel trotz Fertigstellung beispielsweise der Westerbecker Sporthalle nicht wirklich kürzer geworden. Gemeindebürgermeister Volker Arms gibt auf AZ-Anfrage einen Überblick über die wichtigsten Baustellen des gerade angelaufenen Jahres.

Seit zwei Jahren laufen Sanierung und Umbau der Alten Schule in Neudorf-Platendorf zur Kulturstätte. Kosten wird das geschätzt rund 2,2 Millionen Euro. Eingeplant ist ein Zuschuss von 1,7 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für 2021 geplant. Im Erdgeschoss soll die Kulturstätte, im Obergeschoss ein Integrationsbereich (DRK, Jugendcafé, Schule) entstehen.

Drei Projekte für Kinderbetreuung

Der neue Kindergarten in Dannenbüttel soll rund 3,9 Millionen Euro kosten – 360 000 Euro Zuschuss für den Krippenbereich fließen in den Gemeindehaushalt zurück. Anfang November war Richtfest, die Fertigstellung ist für September 2020 geplant. Es werden je zwei Kindergarten- und Krippengruppen gebaut. Der Essensraum kann als fünfter Gruppenraum genutzt werden. Dadurch können etwa 90 Kinder mehr betreut werden als bisher, wenn ausreichend Personal vorhanden ist.

„Der Bedarf für Kindergartenbetreuung wird in den nächsten Jahren durch zwei Projekte – Neubau einer Einrichtung in Triangel und Erweiterung der Einrichtung in Grußendorf – weiter gedeckt werden. Im Bereich Schulkindganztagsbetreuung wird der Arbeitskreis im Laufe des Jahres Empfehlungen erarbeiten“, so Arms. Im Hochbaubereich sind für 2020 zudem Planungskosten für die Neubauten Feuerwehr Grußendorf und Rathaus Westerbeck sowie die Sanierung beziehungsweise Erweiterung des Bürgerhauses Stüde eingeplant.

Straßenausbau und Bahnhofsanschluss

Auch im Tiefbaubereich stehen einige Maßnahmen an. So soll in diesem Jahr der neue Bahnhof in Triangel angebunden werden. Das soll eine Million Euro kosten, die Gemeinde rechnet mit Zuschüssen in Höhe von 700 000 Euro.

Die Straßen Im Hägen, Waldstraße und Eichenkamp in Stüde werden im Rahmen der Dorfentwicklung für insgesamt 1,6 Millionen Euro ausgebaut. Der Zuschuss beträgt 1,2 Millionen Euro. Die Arbeiten haben im November begonnen und sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein.

Die Baukosten für die beiden Multifunktionsplätze an der Mehrzweckhalle und vor dem Kindergarten in Neudorf-Platendorf belaufen sich auf 900 000 Euro. Der Zuschuss beträgt 400 000 Euro. Die Maßnahmen sollen im Frühjahr 2020 beginnen und bis Ende des Jahres beendet sein.

Ausreichend Personal vorhanden

„Die Investitionen werden zur Hälfte aus eigenen Mitteln oder durch Zuschüsse gegenfinanziert. Die restlichen Mittel sind über Kredite aufzubringen. Aufgrund der Lage am Finanzmarkt sind Kommunalkredite auch mit langfristigen Laufzeiten zu geringen Zinssätzen zu bekommen. Im Fachbereich 2, zuständig für Baumaßnahmen in der Gemeinde, sind ausreichend Mitarbeiter beschäftigt, um diese Projekte zu begleiten“, sagt Arms.

