Friedericke Wolff von der Sahl blickt in alte Fotoalben

Herrenhaus, Bauernschule, Lungenheilanstalt, Wohnanlage für Menschen mit Behinderung: Wenn die Mauern des alten Gebäudes erzählen könnten, würden sie die Zuhörer mitnehmen auf eine Reise durch eine abwechslungsreiche Geschichte. 100 Jahre alt wird das ehemalige Herrenhaus, welches seit 60 Jahren von der Diakonie Himmelsthür genutzt wird, jetzt.

Zur Galerie Das Herrenhaus in Triangel wird 100 Jahre alt und blickt auf eine wechselvolle Geschichte als Gutshaus, Reichsbauernschule, Kriegslazarett., Lungenheilanstalt und Wohnheim für Menschen mit Behinderungen.

Friedericke Wolff von der Sahl hat in den Fotoalben der Familie gewühlt. Gefunden hat sie beispielsweise Bilder vom im Bau befindlichen Gebäude, von einem Chor, von den Schlafsälen. Die 71-Jährige ist eng verbunden mit dem Haus Triangel. Ihr Urgroßvater ist Arnold Rimpau, Begründer der Torf- und Landwirtschaft in Triangel. „Mein Großvater Hans Rimpau lernte meine Großmutter Teresa in Berlin kennen, sie war Sekretärin beim Reichsbauernamt. Meine Mutter Rose-Maria wurde 1920 geboren – sie ist im Herrenhaus aufgewachsen und wäre jetzt auch 100 Jahre alt geworden.“

Großer Teich und viele Rhododendren

Das 1920/1921 im englischen Stil erbaute Herrenhaus im neu angelegten Park bezog die Familie 1922. Durch den Bau des Hauses entstand im Park ein großer Teich, der noch heute im Alltag der jetzigen Bewohner – beispielsweise bei den jährlichen Lichterfesten – eine große Rolle spielt. Grund für die Anlage des Teiches war, dass größere Bodenmengen wegen des hohen Grundwasserstandes zur Aufschüttung des Baugeländes gebraucht wurden. In dem Gutspark, der nach wie vor eine besondere Sehenswürdigkeit ist, befinden sich neben einer Familiengrabstätte auch zahlreiche alte Rhododendren. Das Haus und eine Hälfte des Parks mussten nach dem Tod von Arnold Rimpau und seinem Sohn Hans im Jahr 1936 verkauft werden.

Befreundet mit der Tochter des Arztes

Schon früh entwickelte sich der „immer gute Kontakt“ von Friedericke Wolff von der Sahl zu den Einrichtungen, die im Herrenhaus Triangel untergebracht waren. „Ich war befreundet mit der Tochter des Leiters der Lungenheilanstalt. Während der Semesterferien habe ich ausgeholfen, bin alle Stationen durchlaufen und habe in der Küche Kochen gelernt“, erzählt sie. Patienten der Lungenheilanstalt (1945 bis 1960), die bei offenem Fenster in der Liegehalle liegen, hat sie ebenso miterlebt wie die Übernahme durch die Diakonie 1960. Über die Reichsbauernschule, zu der das Herrenhaus nach seinem Verkauf 1936 an das Reichsbauernamt bis zum Zweiten Weltkrieg wurde, erfuhr sie mehr aus den Erzählungen der Familie. „Die Nazis haben zum Beispiel alle ausländischen Bäume aus dem Gutspark entfernt – so weit ging ihr Rassenwahn.“

Wegen der vielen Erinnerungen...

„Wenn ich mal selbst einen Platz brauche, möchte ich lieber hier im Wohnheim der Diakonie untergebracht werden als in einem anderen Seniorenheim. Nicht zuletzt, weil die Bewohner hier toll betreut werden“, sagt Friedericke Wolff von der Sahl. Und natürlich wegen der vielen Erinnerungen.

