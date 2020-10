Grußendorf

Der Ausbau des Heidewegs in Grußendorf sorgt seit Jahren für Diskussionen. Dabei geht es immer ums Geld. Eine Lösung, den Ausbau mit Fördermittel zu bewerkstelligen, ist offenbar auch nicht so einfach möglich. Jedenfalls wurden entsprechende Anträge schon zweimal abgelehnt. Ein dritter Antrag soll es richten – doch der sorgt in der Sassenburg erst einmal für Streit um die Berechnungszahlen.

Denn die forderte Andreas Kautzsch von der BIG im Bauausschuss Anfang September ein, als über den erneuten Antrag zur Aufnahme in das Dorfentwicklungsprogramm beraten wurde. Das Bauamt lieferte diese Zahlen nicht – der Bauausschuss empfahl die Antragsstellung dennoch dem Gemeinderat zum Beschluss. Der folgte dem Beschluss in seiner Sitzung Mitte September mit 15 Ja-Stimmen und vier Enthaltungen.

Ausbaukosten steigen in sechs Jahren um eine halbe Million Euro

Doch was wird der Ausbau nun eigentlich kosten, und welche Beträge kommen auf die Anlieger zu? „In der Berechnung, die dem Rat erst kurz vor der Sitzung vorgelegt wurde, geht man ohne die Kosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen jetzt von Gesamtkosten in Höhe von rund 1,353 Millionen Euro aus“, nennt Kautzsch einen Betrag – der sich mit dem Betrag deckt, der auch von der Verwaltung genannt wird. Die Bushaltestellen waren in den ersten beiden Anträgen enthalten und wurden beim dritten ausgeklammert. Damit scheint zumindest die Frage nach den Gesamtkosten beantwortet.

Kritik gibt es dennoch von der BIG: „Die Kosten sind durch die Förderbedingungen und die speziellen Anforderungen an den Ausbau explodiert.“ 2014 waren die Kosten noch mit 880.505 Euro berechnet worden, sagt Arms und verweist auf die enormen Steigerungen bei Baukosten in den vergangenen Jahren. Trotz dieser Entwicklung steht für die BIG fest: Um die Punktzahl und damit die Chancen für den dritten Antrag im Rahmen der Dorferneuerung nach oben zu treiben, musste die beschauliche und eigentlich für die dörfliche Verkehrsinfrastruktur unbedeutende Anliegerstraße in das Fahrradwegenetz der Gemeinde aufgenommen und beispielsweise die Errichtung von Rastplätzen eingeplant werden. Damit wird auch der Ausbau teurer.

Wie hoch werden die Anliegerkosten sein?

Und die Anliegerkosten? Kautzsch spricht von 6,77 Euro je Quadratmeter Grundstücksfläche bei der aktuell vorgesehenen Ausbauvariante. Arms bestätigt den Wert, der Gemeindebürgermeister führt aber die möglichen Förderungen – 500 000 Euro aus der Dorferneuerung sowie 750 000 Euro aus einer Sonderförderung des Landes – dagegen an und spricht von einem Anliegeranteil von unter einem Euro je Quadratmeter, wenn diese Förderungen komplett fließen. Wenn. Arms dazu: Der Rat hat 2016 die grundsätzliche Entscheidung getroffen, dass der Straßenausbau nur unter Voraussetzung der Förderung erfolgen soll. Jetzt bleibt also abzuwarten, ob und welche der beiden Förderungen fließen wird und wie hoch bei einem dann erfolgenden Ausbau die Anliegerkosten wirklich werden – zumal zwischenzeitlich die Baukosten am Markt weiter steigen.

