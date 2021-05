Westerbeck

55 Feuerwehrleute mussten am Montagmittag zu einem Heckenbrand in Westerbeck ausrücken. Die Hecke war gegen 13.30 Uhr in einem Garten in der Straße Lerchenfeld aus unbekannter Ursache in Brand geraten. Das Feuer drohte kurzzeitig auf das Wohnhaus überzugreifen. Als die Feuerwehren aus Westerbeck, Grußendorf, Dannenbüttel und Triangel vor Ort ankamen, hatten der Bewohner und ein Nachbar die Flammen aber schon gelöscht. Lediglich ein Dachüberstand war etwas angeschmort.

Von Christian Albroscheit