Wie aus einem Frauenheim eine inklusive Wohnanlage wird

Triangel

Das Herrenhaus in Triangel ist einer der schönsten Plätze im Ort. Eindrucksvoll wacht es über den Park mit dem großen Teich – und über die mehr als 100 Menschen mit Behinderungen, die heute in ihm wohnen. Seit 60 Jahren nutzt die Diakonie Himmelsthür das Gebäude, welches jetzt 100 Jahre alt wird.

Beate Morgenstern-Ostlender leitet die Einrichtung seit zehn Jahren – davor war sie stellvertretende Leiterin von Haus Triangel, wie das Gebäude heute heißt. Und davor... „Anfang April war ich 46 Jahre dabei. Ich habe schon als 13- und 14-Jährige hier als Ferienhelferin gearbeitet. Gerne hätte ich eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwester in Uelzen angefangen, aber aus Krankheitsgründen der Mutter konnte ich dort nicht hin. Die damalige Leitung Brigitte Schleifer hat gesagt, dann fängst du erst einmal hier an, die Ausbildung kannst du auch noch nächstes Jahr beginnen.“ Ihre ganzen Ausbildungen hat Morgenstern-Ostlender dann berufsbegleitend nachgeholt.

Ehemalige Lungenheilanstalt

In den 46 Jahren hat Morgenstern-Ostlender viel erlebt. Und sie kennt das Haus – und seine Geschichte – genau. Vor allem natürlich den Teil, der vor 60 Jahren begann, als das damalige von Pastor Bernhard Isermeyer „ Frauenheim Himmelsthür“ vor Hildesheim – die heutige Diakonie Himmelsthür – das Gebäude übernahm. „Vom Februar 1945 bis September 1960 war es eine Lungenheilstätte. 1960 hat die Diakonie das Gelände gepachtet, zwei Jahre später gekauft. Dabei wurden viele Mitarbeiter der Lungenheilanstalt übernommen, auch Lungenfacharzt Dr. von Eysmond blieb“, erzählt Morgenstern-Ostlender. Brigitte Schleifer übernahm die Leitung des Hauses, die sie bis 1989 inne hatte.

Erster Mann kommt erst Ende der 1980er Jahre

Durch die Geschichte der Diakonie Himmelthür war es gegeben, dass vor 60 Jahren nur Frauen in das Herrenhaus einzogen. Frauen, die nach den Kriegsjahren die Eingliederung in das „normale Leben“ nicht mehr geschafft haben. Sie kümmerten sich um den Garten, ein Gehege mit Rehen, um das Geflügel. „Es ging darum, den Frauen ein Zuhause zu bieten und sinnvolle Arbeit. Viele Frauen waren damals durch Krieg und Vertreibung sozial beeinträchtigt oder geistig behindert.“ 1970 wurde ein Erweiterungsbau für Mehrfachbehinderte erstellt, 1980 eine neue Therapiehalle gebaut. Die Therapie selber bestand aus Arbeits- und Beschäftigungstherapie – leichtere Sortier- und Verpackungsarbeiten für ein Industrieunternehmen – sowie aus Musik und Gymnastik. Ende der 1980er Jahre zogen dann auch die ersten Männer mit ein.

Arbeitsplätze für 60 Bewohner

Überhaupt veränderte sich das Leben in dem Gebäude, aus einem Frauenwohnheim wurde eine Betreuungseinrichtung für inklusives Leben. 1994 wurde eine Wohngruppe im Lönsweg gegründet mit sieben Bewohnern. Heute gibt es 102 Plätze für Männer und Frauen mit Behinderung in kleinen Wohneinheiten in der Einrichtung. Die Tagesförderung bietet in zehn Räumlichkeiten, die sich sowohl auf dem Hauptgrundstück des Hauses wie auch im Ort selbst befinden, Arbeitsplätze für derzeit 60 Bewohner. Und seit zehn Jahren gibt es in der Einrichtung, in welcher 105 Mitarbeitende die Bewohner betreuen, auch neun Plätze für Menschen aus dem Spektrum des Autismus.

Die Feier wird verschoben

„Wir sind im Ort integriert, arbeiten zum Beispiel mit der Kirche, den ansässigen Vereinen und Verbänden, der Kommune gut zusammen“, so Morgenstern-Ostlender. Ein Beispiel für das Zusammenleben im Ort sei auch das jährliche Lichterfest im Garten der Einrichtung, an den Ufern des großen Sees, zu dem immer viele Besucher aus Triangel kommen. Das Lichterfest sollte in diesem Jahr eine besondere Rolle spielen. Aber: „Leider müssen wir aufgrund der aktuellen Situation das Jubiläumsfestlichterfest auf 2021 verschieben.“

Von Thorsten Behrens