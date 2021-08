Grußendorf

Seit sieben Jahrzehnten gibt’s den Gartenbau-Betrieb Stahnke-Dettmer in Grußendorf, doch Vorgaben der Politik und hohe Ausgaben machen es dem Familienunternehmen nicht leicht. Senior Chef Peter Dettmer (71) hatte am Dienstag die Gelegenheit, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil persönlich die Probleme vor Ort zu schildern, aber auch die gesamteuropäische Lage kam zur Sprache.

Der Wegfall der Mehrwertsteuerpauschale für Betriebe mit einem Umsatz von mehr als 600 000 Euro, der Mindestlohn und die CO2-Besteuerung: Dettmer (71), der den Gartenbau-Betrieb Stahnke-Dettmer gerne komplett in die Hände von Sohn Oliver (45) übergeben möchte, listete dem Minister gleich mehrere Punkte auf, die ihm Kopfzerbrechen bereiten. „Nicht nur der Mindestlohn steigt rapide an und muss von uns erwirtschaftet werden“, verwies Dettmer zudem auf den Druck, der von Discountern ausgeübt werde. „Sie bestimmen unsere Preise und sehen nur den eigenen Profit“, schildert der Unternehmer die schwierige Lage seiner Firma, die 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Experten-Runde informiert Minister: Hubertus Heil stattete am Dienstag dem Grußendorfer Gartenbau-Unternehmen Stahnke-Dettmer einen Besuch ab. Quelle: Lea Rebuschat

Peter Dettmer spreche „vielen unserer Mitglieder aus dem Herzen“, pflichtete Gaby Everts, Geschäftsführerin des Wirtschaftsverbandes Gartenbau Norddeutschland, dem Grußendorfer Firmenchef bei. Everts war mit Präsident Andreas Kröger zu dem Gesprächstermin angereist, um die Unterstützung der Politik – auch SPD-Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann war dabei – eindringlich einzufordern.

„Ich habe Verständnis für Ihre Sandwich-Position“, entgegnete Heil. Die Mindestlöhne seien jedoch auch in Zukunft notwendig, da sich immer mehr Unternehmen aus der Tarifbindung verabschiedet hätten. Und auch die CO2-Abgabe sei erforderlich, um das Klima zu schützen. Der Wandel – und dazu gehöre auch der Einsatz neuer Energieformen in Betrieben – müsse jedoch so gestaltet werden, dass die Firmen eine gute Chance hätten, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen.

Große Herausforderung

Im Gespräch mit den Gartenbauern: Hubertus Heil Quelle: Lea Rebuschat

Und gerade dieser Punkt sei für die überwiegend durch Familien geführten Unternehmen in der Branche eine kaum zu bewältigende Herausforderung, schilderte Josef Baumann vom Gartenbau-Beratungsring Hannover dem Minister die Lage. Die Branche sei seit Jahren „Weltmeister in der Kostenkompensation“, doch durch die neuen Spielregeln bliebe von einem Gewinn von 300 000 Euro nur noch die Hälfte übrig. „Wir brauchen Investitionsförderprogramme, die länger laufen“, appellierte der Diplom-Agrar-Ingenieur.

Durch die CO2-Abgabe würden deutsche Unternehmen belastet und müssten höhere Preise verlangen – Kunden kauften Gemüse deshalb inzwischen im Ausland ein, forderte Gartenbau-Präsident Andreas Kröger eine „gesamteuropäische Lösung“. Die Branche brauche Förderung und Sicherheit für Investitionen, so der Verbandschef. Nur dann könnten Firmen Geld für Geothermie und andere Heizungssysteme ausgeben.

Neues Wassermanagement

Ohne Wasser keine Pflanzen: Ulrich Ostermann, Geschäftsführer des Kreisverbandes der Wasser- und Bodenverbände Uelzen, forderte den Minister auf, den Weg eines neuen Wasser-Managements mitzugehen. Grundwasser werde – auch durch den Klimawandel – zu einem kostbaren Gut. „Wir könnten beispielsweise Brackwasser von der Küste prima für unsere Beregnung gebrauchen“, forderte Ostermann eine „große Lösung“. Dafür müssten jedoch Milliarden investiert werden.

„Ich bleibe an den Themen, die uns längerfristig beschäftigen, auf alle Fälle dran“, versprach Heil nach der einstündigen Gesprächsrunde. Der Arbeitsminister schlug ein erneutes Treffen in Grußendorf nach der Wahl vor. In einem Jahr könne man sich dann gemeinsam mit dem neuen Sachstand befassen.

Von Uwe Stadtlich