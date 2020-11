Grußendorf

Das, was Sandra Schumacher erleben musste, lässt sie bis heute nicht richtig schlafen. „Meine kleine Französische Bulldogge Paul wurde aus meinem Garten gestohlen“, berichtet sie. Ihre Vermutung: „Dass die Insassen eines weißen Lieferwagens damit zu tun haben, der an meinem Gartenzaun stand“.

Die 48-jährige Frau aus Grußendorf schildert den Fall. Danach kehrte sie am vorigen Donnerstag mit Paul vom Gassigang zurück. „Dann habe ich telefoniert und Paul wollte in den Garten hinaus“, erzählt sie und versichert, dass die Tore geschlossen waren. Als Paul nach 15 Minuten noch nicht zurückgekehrt war, suchte sie den Hund, fand ihn aber nirgends. „Ich habe gerufen und gepfiffen, Paul kam nicht.“ Ihr Mann wurde informiert, Pauls Hundesitterin ebenfalls, auch bekannte Gassigänger halfen bei der Suche. Es tat sich nichts – er war und ist seitdem verschwunden. Sandra Schumacher geht davon aus, dass er entführt wurde. Erinnert sie sich doch an einen weißen Lieferwagen, der an ihrem Gartenzaun in der Straße Heideweg 27 parkte. „Die Leute müssen Paul irgendwie an den Zaun gelockt und ihn dann rüber gehoben haben“, vermutet die verzweifelte Frau.

Der Gedanke an das, war er jetzt aushalten muss, ist unerträglich

Sie glaubt, dass ihr Hund von den Dieben zum Züchten eingesetzt werden soll, denn: „Paul ist eine der seltenen Französischen Bulldoggen, die lange Beine haben und frei atmen können“, sagt sie. Das ist laut Sandra Schumacher bei herkömmlichen Tieren dieser Rasse zumeist nicht der Fall – „der Körperbau ist eher gedrungen und sie haben gesundheitliche Probleme“. Nicht so Paul. „Mit ihm konnte ich lange Spaziergänge unternehmen.“

Zur Galerie Die Französische Bulldogge Paul ist verschwunden – aus dem Garten geklaut. Die Grußendorferin Sandra Schumacher sucht ihren Liebling verzweifelt.

Trotzdem mahnt die Grußendorferin, dass ihr Paul krank und von einer Futter-Allergie geplagt ist und sich andauernd kratzen muss. „Das vererbt sich, und damit ist Paul als Zuchthund nicht geeignet“, hofft sie darauf, dass die Diebe den Hund deshalb zurück bringen. Sie mag nicht daran denken, was Paul vielleicht erlebt. „Ich bin unendlich traurig, und der Gedanke, was er jetzt aushalten muss, ist unerträglich.“

Das Kennzeichen des weißen Lieferwagens wurde notiert

Sandra Schumacher erstattete Anzeige. Parallel dazu postete sie die Geschehnisse auf Facebook. Bis Montag wurde der Bericht „mehr als 40 000 mal geteilt“, sagt sie. Als sie zudem den ausgelobten Finderlohn in Höhe von 1500 Euro ankündigte, sorgte auch diese Nachricht für viele Klicks – „das wurde bis heute 15 557 mal geteilt“. Weiterhin befragte die besorgte Hundebesitzerin Gassigänger. Dabei erfuhr sie, dass ein weißer Lieferwagen mehrfach beobachtet wurde. Dabei hat sich „eine Dame aus Barwedel auch das hannoversche Kennzeichen des Wagens notiert“, das laut Sandra Schumacher jetzt polizeibekannt ist. Sie hofft nun darauf, dass sich die Diebe ihres Hundes melden: „Vielleicht einfach als Finder von Paul, dann bekommen sie die ausgelobten 1500 Euro, und ich verspreche, die Anzeige zurück zu ziehen.“

Von Hilke Kottlick