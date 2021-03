Grußendorf: Kater Gino wird mit Rattengift vergiftet und überlebt wie durch ein Wunder

Grußendorf

Um Schuldzuweisung geht es Thomas und Iris Wilde aus Grußendorf nicht. Wohl aber darum, andere Katzenhalter zu sensibilisieren. Und – falls es doch Vorsatz war – darum, dass der Täter einmal über das Leid nachdenkt, das er verursacht hat. Denn Kater Gino, der Rattengift geschluckt hat, wäre daran fast gestorben.

„Am Freitagnachmittag schleppte sich unser Kater Gino, ein acht Jahre alter Maine-Coon-Mix, mit letzter Kraft laut miauend auf unser Grundstück an der Straße Auf der Heide. Nach einem Anruf beim Tierarzt in Westerbeck fuhr ich mit Gino zur Praxis“, erzählt Iris Wilde. Damit begann der mehrere Tage dauernde Leidensweg des Tieres.

Ginos Überlebenschancen standen bei maximal 20 Prozent

„Seine Schleimhäute im Mund- und Augenbereich waren weiß. Der Arzt sprach von Blutarmut. Seine Ausscheidungen waren schwarz, was von inneren Blutungen herrührte. Nach einer Blutuntersuchung stand für den Tierarzt fest, dass unser Kater mit einer großen Menge rattengiftversetzter Tiernahrung vergiftet wurde.“ Ginos Überlebenschancen standen bei maximal 20 Prozent. Er musste über Nacht in der Praxis bleiben und intensiv behandelt werden. Seine Nieren- und Leberwerte waren sehr niedrig. Die roten Blutkörperchen waren kaum vorhanden. „Wäre er zwei Stunden später in die Praxis gekommen, wäre er gestorben“, sagt die Besitzerin.

Am Samstag durfte der Vierbeiner wieder nach Hause, nachdem er mit Medikamenten und einer Bluttransfusion stabilisiert worden war. Doch Gino fraß und trank nicht selbstständig. „Er wurde zunehmend apathischer, sodass wir uns entschieden, Gino am Sonntag zur Notfallbehandlung zum Tierarzt zu bringen.“ Inzwischen ist das Tier wieder zuhause, trinkt und frisst selbstständig. Gino muss jetzt für ein halbes Jahr ein spezielles Futter und Medikamente zu sich nehmen, da die Nieren entlastet werden müssen – aber er hat die Vergiftung überlebt.

Besitzer stellen Strafanzeige bei der Polizei

Ein Ende hat die Geschichte damit aber noch nicht. Denn offen bleibt die Frage, wie das passieren konnte. Auf Anraten des Tierarztes – ihm und seinem Team sind Iris und Thomas Wilde äußerst dankbar für die schnelle Hilfe – hat das Paar Strafanzeige bei der Polizei gestellt. „Solche Fälle gibt es leider immer wieder. Im Moment haben wir aber keine Auffälligkeiten, und ich weiß auch von keinem weiteren Fall in Grußendorf“, sagt dazu Thomas Reuter, Pressesprecher der Gifhorner Polizei, auf AZ-Anfrage. Informiert wurden außerdem der Tierschutz sowie das Veterinäramt.

Zudem hat das Paar die etwas mehr als 30 ständig bewohnten Haushalte im Bereich mit Handzetteln über den Vorfall informiert. Denn ausschließlich in diesem Gebiet soll sich Gino bewegt haben. „Dabei erfuhren wir, dass im 50 Meter entfernten Zollhausweg auch schon Giftköder gefunden wurden.“ Und Iris und Thomas Wilde erfuhren auch, dass es in dem Wohngebiet wohl Anwohner gibt, die Rattengift verwenden. „Ich möchte keinen der Anwohner beschuldigen“, betont Iris Wilde. Dem Paar geht es aber um einen sorgfältigeren Umgang mit dem Gift, falls es denn keine Absicht war, eine der freilaufenden Katzen zu vergiften.

Von Thorsten Behrens