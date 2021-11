Grussendorf

Einen außergewöhnlichen Abend im Advent bietet die Kulturschmiede Sassenburg am Samstag, 11. Dezember, ab 19 Uhr in der Grußendorfer Stephanus-Kapelle, Stüder Straße 13, an. Dann ist dort nicht nur das Duo Mélange zu Gast, im Wechsel mit dem Duo lesen Eckart Dux und Peter Dobutowitsch weihnachtliche Geschichten vor.

Almut Unger und Thomas Laukel bilden seit mehr als 20 Jahren ein Kammermusikduo, das nach wie vor Seltenheitswert besitzt. Der Ensemblename ist hierbei in mehrfacher Hinsicht Programm: Die Flöte und das Marimbaphon verschmelzen zu einem außergewöhnlichen Klanggemisch, und die interpretierten Werke sind eine vielfarbige Mixtur aus den unterschiedlichsten Musikstilen und Epochen.

Querflöte und Klassisches Schlagwerk

Almut Unger wurde in Leipzig geboren und absolvierte ein Künstlerisches Studium im Hauptfach Querflöte an den Musikhochschulen in Weimar, Budapest und Leipzig. Thomas Laukel wuchs in Kassel auf und studierte Klassisches Schlagwerk an der Musikhochschule Hannover, an der Universität der Künste Berlin sowie in der Orchesterakademie der Staatskapelle Berlin.

Als Duo Mélange nahmen sie mehrere CDs auf, waren bei verschiedenen Konzertreihen und Festivals zu Gast und sind auch als Solisten in verschiedenen Kammermusikformationen und Orchestern zu erleben – wie etwa dem Gewandhausorchester Leipzig, der Staatskapelle Berlin oder dem MDR-Sinfonieorchester. Und auf die Geschichten, die der Dannenbütteler Dux und der Triangeler Dobutowitsch vortragen, dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer sich mindestens genau so freuen wie auf das Duo Mélange.

Tickets kosten zwölf bis 15 Euro

Tickets gibt es im Bürgerbüro des Rathauses der Gemeinde Sassenburg in Westerbeck, bei Blumen Remitz in Grußendorf sowie in der Konzertkasse der Aller-Zeitung in Gifhorn zum Preis von zwölf Euro plus 1,50 Euro Vorverkaufsgebühr. An der Abendkasse kosten die Karten 15 Euro.

Bei den Veranstaltungen der Kulturschmiede Sassenburg gilt wegen der Corona-Pandemie die 2G-Regel, nur Geimpfte und Genesene können das Konzert besuchen. Es besteht eine Nachweispflicht.

