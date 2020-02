Helau: Großer Spaß nicht nur für kleine Narren

Grußendorf

Hulk und Spiderman, Batman und Superman trafen jetzt in Grußendorf genauso aufeinander wie Piraten und Prinzessinnen, Ninjas und Nymphen, Feuerwehrmänner und Füchse. Klarer Fall: Fasching war angesagt - nachmittags für Kinder, abends für Erwachsene.

Mehr als 200 Teilnehmer

Beim bunten Treiben der Jecken jedes Alters übernahm diesmal der Turn- und Sportverein die Regie. Traditionell wechseln sich die Grußendorfer Vereine als Ausrichter ab. Mit der Resonanz konnte der TSV um Philipp Brand rundherum zufrieden sein, drängten doch den Nachmittag über 101 Kinder und 100 Erwachsene in Krögers Saal. Während sich die Eltern in aller Regel bei Kaffee und Kuchen mit der Rolle der Zuschauer begnügten, ließen es die Kinder mal so richtig krachen.

Es gibt Spiele und Tänze

Das Organisationsteam vom TSV hatte sich einmal mehr einen coolen Mix aus Spielen, Tänzen und weiteren Aktionen für die fantasievoll kostümierten Mädchen und Jungen einfallen lassen. Die Ritter und Räuber, Bienen und Bären und alle anderen nicht minder toll verkleideten Kinder stellten ihr Geschick beim Eierlauf unter Beweis, versuchten Brezeln von einer Schnur zu fischen und zertraten Luftballons um an darin verborgenen Süßigkeiten zu kommen. Wer wollte, konnte sein Outfit mit selbstgebastelten Masken weiter aufpeppen. Und für Tänze zu beliebten Kinderliedern tanzten alle immer mal wieder gemeinsam. So auch bei der großen Polonaise über eine Bank.

Luftballontiere begeistern

Super kamen auch die Luftballontiere an, die Emilie für die Kinder zauberte. Und dank einer Spielecke fanden selbst die kleinsten Gäste größten Gefallen an der Faschingsparty. Da ging es den Erwachsenen am Abend übrigens nicht anders. Obwohl die kleinen Jecken nachmittags kräftig vorgelegt hatten, brauchten sich die großen Grußendorfer dahinter nicht zu verstecken. Auch ihre Sause nahm mit rund 90 kostümierten Besuchern zügig Fahrt auf. „Wir haben das beste Kostüm gewählt“, berichtete TSV-Sprecherin Sonja Mersmann. Jeder Gast konnte beim Voting mitmachen. Die meisten Stimmen sahnten letztlich die Doubles von Travestie-Star Olivia Jones und Modeschöpfer Karl Lagerfeld ab.

Von Ron Niebuhr