Feuerwehrhaus-Neubau kann nur an den Grußendorfer Eichenweg

Grußendorf

Neubau oder Sanierung mit Erweiterung? Neuer oder bisheriger Standort? Auf diese Frage suchten die Grußendorfer Antworten. Die hat jetzt ein Gutachten zum Lärmschutz geliefert. Demnach ist ein Feuerwehrhaus wohl nur noch an einem Standort im Dorf denkbar: am Eichenweg.

Der Ortsrat um Ortsbürgermeister Peter Schillberg widmete sich am Dienstagabend der Standortfrage fürs Gerätehaus auf Basis des von der Gemeindeverwaltung in Auftrag gegebenen und inzwischen vorliegenden Gutachtens. „Wir haben im Vorfeld viele Gespräche geführt mit Eigentümern von Grundstücken“, sagte Schillberg. Eine Einigung erzielte man letztlich nur für eine Fläche in Ortsrandlage am Eichenweg. Infolge dessen seien im Dorf Stimmen laut geworden, die den Verbleib der Feuerwehr am bisherigen Standort an der Lindenstraße wünschten, berichtete Schillberg.

Lärmschutzwand notwendig

Daher ließ man ein Gutachten erstellen. „Es ist 35 Seiten stark. Da kann man lange drin lesen und wird trotzdem nicht schlau“, sagte er. Nur so viel sei klar: „Der alte Standort kommt aus Lärmschutzgründen für ein neues Gerätehaus nicht in Frage“, sagte der Ortsbürgermeister. Nun könnte man ja meinen, dass es nicht nur in der Lindenstraße sondern auch am Eichenweg Anwohner gibt, die sich durch den Lärm an- und abfahrender Einsatzfahrzeuge gestört fühlen könnten, bat Markus Knobloch ( CDU) um nähere Erläuterungen.

Dirk Behrens, allgemeiner Vertreter des Gemeindebürgermeisters, erklärte, dass das Grundstück am Eichenweg durch die Ortsrandlage für den Neubau in Frage komme. „Dennoch wird es auch dort recht sportlich, alle geforderten Auflagen einzuhalten“, verwies er darauf, dass unter anderem wohl eine Lärmschutzwand nötig sei und Einsatzfahrzeuge das Martinshorn nicht direkt bei der Abfahrt einschalten dürfen. In der Lindenstraße dagegen seien angesichts der geltenden Gesetzeslage ein Neubau oder eine Sanierung und Erweiterung unmöglich, denn „dort stehen rund herum Wohnhäuser.“

„Ellenlange Gutachten“

Jörg Heuer ( SPD) sagte dazu: „Ich bedauere zutiefst, dass Geräusche, die von der Feuerwehr ausgehen, rechtlich nach wie vor als Lärm eingestuft werden. Es ist höchste Zeit, dass zu ändern.“ Zumal sich von den aktuellen Nachbarn der Feuerwehr wohl niemand gestört fühlt, sagte Schillberg. Es sei bitter, dass Feuerwehrhäuser nicht mehr mitten im Dorf stehen dürfen und dass man „ellenlange Gutachten braucht, um zu klären, von wo die Helfer ausrücken dürfen, um Leben zu retten“, sagte der Ortsbürgermeister.

Eine Signalanlage oder Hinweisschilder auf eine Feuerwehrausfahrt erachtet der Landkreis Gifhorn übrigens im Kreuzungsbereich von Eichenweg und Landesstraße 289 für nicht erforderlich. „Es ist eine gerade Strecke, die gut einsehbar ist“, sagte Behrens. Der Ortsrat sprach sich einstimmig für den Standort am Eichenweg aus.

Von Ron Niebuhr