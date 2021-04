Grußendorf

Wegen der Wichtigkeit der Tagesordnung war trotz Corona eine Präsenzveranstaltung notwendig: Die Grußendorfer Feuerwehr wählte jetzt einen neuen Chef. Nach zwölf Jahren hat Friedhelm Lange sein Führungsamt zur Verfügung gestellt. Ein Nachfolger wurde in geheimer Wahl gefunden. Es ist Patrick Pahl.

Die Versammlung der Feuerwehr Grußendorf sprach sich in geheimer Wahl für Pahl, der bisher Stellvertreter von Lange war, als Nachfolger aus. Alexander Hagenbach wählte man zum neuen Vizeortsbrandmeister – vorerst allerdings nur kommissarisch, bis er die für diesen Posten erforderlichen Lehrgänge absolviert hat. Uwe Dobbranz ist Kassenwart mit Fabian Schuck als Stellvertreter, Sabrina Visser Schriftführerin. Gruppenführer sind Ingo Dörheit und Tim Dobbranz. Beide sind zugleich Gerätewarte, verstärkt durch Jan-Philipp Elsner.

Einige Amtsinhaber bleiben in Grußendorf in Funktionen

Zeugwartin bleibt Angelika Dörheit. Detlev Lüer ernannte die Versammlung zum Sicherheitsbeauftragten, Udo Deierling und Alexander Hagenbach zu Atemschutzgerätewarten und Sina Illing zur Kassenprüferin. Wahlen wären auch in Jugendfeuerwehr, Altersabteilung, Chor und Musikzug vorgesehen gewesen. Da dort aber bisher wegen Corona keine Versammlungen stattfinden konnten, bleiben bis auf Weiteres alle Amtsinhaber in ihrer Funktion.

Gemäß der geltenden Coronaverordnung wichen die aktiven Brandschützer mit ihrer Jahresversammlung in eine Maschinenhalle aus, die Familie Mersmann dankenswerter Weise zur Verfügung stellte. So hielt man die nötigen Mindestabstände zwischen den in bewusst deutlich verringerter Zahl anwesenden Kameraden ein und gewährleistete auch ausreichende Belüftung. Zudem sah das Hygienekonzept vor, den Zeitrahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Daher verzichtete man darauf, die Jahresberichte vorzutragen. Sie waren stattdessen im Vorfeld an die Mitglieder versandt worden.

Veranstaltungen wegen Corona gestrichen

Aus dem Bericht des scheidenden Ortsbrandmeisters Friedhelm Lange ging hervor, dass 2020 alle sonst üblichen Veranstaltungen wegen der Pandemie ersatzlos gestrichen worden waren. Zumindest den Übungsdienst konnte man in kleinen festen Gruppen ab Ende Mai wieder aufnehmen, Musikzug und Chor durften sich etwas später unter freiem Himmel wieder zum Musizieren und Singen treffen. Für Jugendfeuerwehr, Alters- und Ehrenabteilung ist der Dienstbetrieb nach wie vor ausgesetzt. Erfreulich sei, dass man wohl in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug vom Typ HLF10 als Ersatz fürs Löschfahrzeug LF8 erhalte, berichtete Lange.

35 Mal rückte die Grußendorfer Wehr aus

Unter durch die Pandemie erschwerten Bedingungen leisteten die Aktiven 2020 insgesamt 2986,87 Dienststunden. Sie rückten 35 Mal aus, darunter zu elf Bränden, 17 Hilfeleistungen und sieben Fehlalarmen. Die Mitgliederzahl lag zum Jahreswechsel bei 51 Aktiven, neun Senioren, 20 Musikern, 20 Sängern nebst einer musikalischen Begleitung und 14 Jugendlichen.

Sechs Kameraden absolvierten die Truppmann-1-, vier die Truppmann-2-Ausbildung. Gemeindebrandmeister Holger Bellwart belohnte Alina Uhde und Ole Müller-Susemihl für fehlerfreies Abschneiden in der Truppmann-1-Prüfung mit einem Präsent. Zur Feuerwehrfrau wurden Jana Schimlek, Alina Uhde und Sofia Klemm befördert, zum Feuerwehrmann Lukas Hensel, Jonas Janz, Ole Müller-Susemihl und Lars Lambrecht. Tobias Schmidt ist nunmehr Oberfeuerwehrmann. Das Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr erhielten Udo Deierling und Friedhelm Lange.

Von Ron Niebuhr