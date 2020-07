Grußendorf

Heideweg – in Grußendorf ein Straßenname, der seit Jahrzehnten Zornesadern anschwellen lässt. Das geschah auch bei der Ortsratssitzung am Dienstagabend. Der Heideweg soll mit Fördermitteln aus der Dorfentwicklung ausgebaut werden, hat aber ebenso wie der Wiesenweg ein weiteres Mal die Förderzusage verfehlt. Nun ging es darum, ob der Antrag erneut eingereicht wird.

Zu viele Anträge, zu wenig Geld im Topf des Amts für regionale Landesentwicklung: Deshalb hatte der Straßenausbau es nicht in die Förderprojekte geschafft. Laut Jörg Heuer ( SPD) stünden die Chancen in der nächsten Runde aber gut, weil das Land darüber nachdenke, Wirtschaftsförderung mit diesem Förderprogramm zu betreiben, und weil es voraussichtlich weniger Anträge gebe. Informationen, die Heuer aus dem Begleitausschuss Dorfentwicklung mitbrachte. Zumal ein erneuter Antrag den zweiten Antrag aus Grußendorf auf Schaffung einer Bürgerbegegnungsstätte nicht gefährden würde, wie auch Markus Knobloch ( CDU) bestätigte. „Wir sollten den Antrag für beide Straßen erneut stellen und bei Bewilligung auch umgehend umsetzen“, schlug Ortsbürgermeister Klaus-Peter Schillberg ( SPD) vor, was einstimmig befürwortet wurde.

Ausbau geplant: Grußendorf will mit Fördermitteln den Wiesenweg erneuern. Quelle: Christina Rudert

Eine Entscheidung, die in der Bürgerfragestunde Nachfragen auslöste. Rolf Maskus vom Wiesenweg erkundigte sich: „Gibt es eigentlich schon eine Kostenberechnung, was wir Anlieger zahlen müssen?“ Gemeindebürgermeister Volker Arms musste verneinen – das sei erst möglich, wenn der Ausbau konkret geplant ist. Aber dann werde es Informationen geben. Jens Vetter vom Heideweg stellte fest: „Da wird mit Existenzen gespielt. Am Heideweg wohnen Leute, die womöglich aufgrund ihres Alters keinen Kredit mehr bekommen.“ Auch junge Familien hätten nicht mal eben so das Geld. „Wenn die Gemeinde den Weg ausbauen möchte, dann soll sie das auch bezahlen.“ Er erinnerte an eine Unterschriftenliste gegen den Ausbau und merkte an: „Das wird wohl auf einen langen Rechtsstreit hinaus laufen.“

Heuer stellte etwas resigniert fest: „Bei der Sitzung des Begleitausschusses haben mich Anwohner des Heidewegs böse angegangen, als ich vorgeschlagen habe, den Förderantrag nicht erneut zu stellen.“ Norbert Schmidt, ebenfalls Anwohner des Heidewegs und Befürworter des Ausbaus, verwies auf „Matsch im Winter und Staub im Sommer“.

Da waren’s nur noch vier: Auch der Grußendorfer Ortsrat ist geschrumpft. Steffen Proschani hatte sein Mandat aus persönlichen Gründen niedergelegt, in der Ortsratssitzung dankte Schillberg ihm offiziell für sein Engagement und die gute Zusammenarbeit. Damit sind in der Einheitsgemeinde Sassenburg von sechs Ortsräten nur noch drei mit den eigentlich vorgesehenen fünf Mandatsträgern besetzt – neben der Kostenersparnis einer der Gründe für den BIG-Antrag, die Ortsräte abzuschaffen und statt der Ortsbürgermeister Ortsvorsteher einzusetzen. Für die Grußendorfer allerdings keine Option: „Ein Ortsvorsteher müsste alles alleine machen, der Ortsbürgermeister hat Unterstützung durch den Ortsrat“, so Schillberg. Auch Heuer betonte: „Wir reden hier von 2000 bis 3700 Bewohnern in den Orten der Sassenburg. Da muss die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden.“ Der Antrag wurde einstimmig abgelehnt.

