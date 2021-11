Grußendorf

Die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten hat den Grußendorfer Friedhof umgestaltet. Im Zuge dessen fand auch das Ehrenmal in einer Gemeinschaftsaktion von Kirche, Ortsrat und Gemeinde eine neue Bleibe zwischen Stephanuskapelle und Friedhof.

Die Umgestaltung des Friedhofes finanzierte die Kirchengemeinde zu 45 Prozent aus Fördermitteln des vom Braunschweiger Amt für regionale Landentwicklung begleiteten Dorfentwicklungsprogrammes. „Wir haben inklusive Förderung 45 000 Euro investiert“, bilanzierte Hartmut Rebuschat. Der Grußendorfer hat das Projekt ehrenamtlich für die Kirche geleitet.

Der Grußendorfer Friedhof wurde neu gestaltet

Man hat einen neuen Zaun entlang der Stüder Straße gezogen, zu den Urnengräbern kleine Wege mit Ablageflächen für Blumen geschaffen, eine Linden- und eine Birkenallee sowie Hecken gepflanzt, Sitzbänke aufgestellt, die Kompostanlage erneuert, das Gerätehaus renoviert und Geräteständer ergänzt. Die Fördermittel hatte die Kirche im September 2019 beantragt, der Bewilligungsbescheid lag im Sommer 2020 vor. „Ab da hatten wir eigentlich bloß noch ein Dreivierteljahr, um die Maßnahme abzuschließen“, sagte Andreas Pieper, Vorsitzender des Kapellen- und Friedhofsausschusses.

Es dauerte aber länger – vor allem wegen der zähen Lieferung von Baumaterialien. Zum Glück verlängerte das Amt mit Blick auf die Pandemie die Frist zur Fertigstellung deutlich: Sommer statt Frühjahr 2021. „Da war Corona endlich mal zu etwas gut“, sagte Rebuschat. Inzwischen ist die Umgestaltung abgesehen von Kleinigkeiten, die man noch in Eigenregie angeht, abgeschlossen. Ein echter Hingucker ist übrigens ein neuer Stein auf dem Vorplatz mit dem Schriftzug „Stephanuskapelle“. Den Stein hat Familie Sonne gespendet, den Schriftzug Familie Dröge. Rebuschat und Pieper freuten sich über dieses besondere Engagement. Ihr Dank galt aber allen Beteiligten vom ARL übers Kirchenkreisamt und die ausführenden Firmen bis hin zum kirchlichen Kapellen- und Friedhofsausschuss für die Planung. „Es war eine in allen Punkten gute und konstruktive Zusammenarbeit“, betonte Rebuschat.

So kam das Ehrenmal an seinen neuen Standort

Das galt genauso fürs Miteinander zwischen Ortsrat, Gemeinde und Kirche beim Projekt Ehrenmal. In nur zwei Monaten baute man es am Dorfgemeinschaftshaus ab, ließ man es durch eine Fachfirma reinigen, instandsetzen und auf einem neuen Sockel pünktlich zum Volkstrauertag an der Stephanuskapelle wieder aufstellen. „Das war hier eine schon ein bisschen stiefmütterlich behandelte Ecke“, sagte Pieper. Nun kommt das Dreieck zwischen Kapelle und Friedhof als attraktives Ensemble aus Ehrenmal, Sitzbank mit Tisch sowie Schautafel daher. Letztere informiert Besucher über die Geschichte der ursprünglich 1948 bis 1950 errichteten und erst 1963 nach St. Stephanus benannten Kapelle. Die Urfassung der Chronik stammt von Pastor Christoph Pauer. Ab dem Brand, der 2002 die alte Kapelle vollständig zerstörte und einen Neubau erforderlich machte, hat Rebuschat sie fortgeschrieben.

Ortsbürgermeister Markus Knobloch war voll des Lobes für die Kooperation von Kirche, Gemeinde und Ortsrat beim Projekt: „Das ist eine gute Sache, die wir gern unterstützt haben. Das Ehrenmal hat endlich einen ansprechenden Standort.“ Waldemar Bartels vom Kirchenvorstand pflichtete dem bei. Der Platz samt Ehrenmal sei ein „Schmuckstück“. Es sei „beeindruckend, wie viel mit ehrenamtlichem Einsatz möglich ist“, sagte er. Und sogar Michael Gandt, Geschäftsführer des Braunschweiger Bezirks im Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ließ schriftlich ausrichten, dass man einen „würdigen Platz“ fürs Ehrenmal gefunden habe. Die Grußendorfer Gedenkstätte ist im Bezirk Braunschweig einer von insgesamt 416 Orten zur Trauer für alle Angehörigen der Opfer von Krieg, Gewalt, Terror, Vertreibung und Verfolgung.

Von Ron Niebuhr