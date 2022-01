Grußendorf: Baugebiet Steingartenstraße wartet auf einen Investor und die Bagger

Grußendorf

Der Bebauungsplan für das Grundstück Steingarten 12 in Grußendorf, das so genannte Baugebiet Friedrichshof, ist rechtskräftig. Eigentlich könnten jetzt die Bagger anrollen. Werden sie aber so schnell noch nicht, denn der neue Eigentümer, die Wohnbau Südheide GmbH, sucht noch einen Investor. Die Zeit drängt – es gibt einen wichtigen Termin einzuhalten.

Vor genau zwei Jahren hatte der jetzige Eigentümer im Grußendorfer Ortsrat seine Pläne vorgestellt für die knapp 12 000 Quadratmeter große Fläche. Zwischenzeitlich wurden die leer stehenden Gebäude auf der ehemaligen Hofstelle abgerissen. Auch die Bäume sind verschwunden – sie waren zu alt und krank, um sie zu erhalten. Aber es soll Ersatzpflanzungen geben. Doch vorher sollen die Gebäude gebaut werden.

Geplant ist unter anderem eine Senioren-Wohnanlage mit 26 Wohnungen für betreutes Wohnen. Zwei Mehrfamilienhäuser mit je 790 Quadratmetern Wohnfläche sollen entstehen, außerdem acht Doppelhaushälften mit je 158 Quadratmetern Wohn- und Nutzfläche sowie Garten und Carport. Auch eine Tiefgarage mit 20 Stellplätzen ist geplant. Gebaut werden soll all das von einem Investor – oder auch von mehreren. Das unbebaute Grundstück soll insgesamt 2,2 Millionen Euro kosten, Teilverkauf ist möglich, so heißt es in der entsprechenden Anzeige.

Mit Wärme versorgt werden sollen Senioren-Wohnanlage sowie Wohnhäuser und die ebenfalls auf dem Gelände geplante Erweiterung der Awo-Kita über ein Blockheizkraftwerk, sagt Jörg Wolpers, Bauamtsleiter der Sassenburger Verwaltung. Das wird in der Tiefgarage mit untergebracht. Die bestehende Kita, die Grundschule und die Sporthalle sollen ebenfalls über das Blockheizkraftwerk versorgt werden.

Ziel ist die Fertigstellung der Kita-Erweiterung Mitte 2023

Zur Kita-Erweiterung sind inzwischen detaillierte Pläne erstellt worden. Dazu hatte es laut Wolpers unter anderem eine Besichtigung der neuen Kita in Dannenbüttel gegeben, um den derzeitigen Besitzer des Baugrundstücks über Anforderungen und Qualitätsvorgaben der Gemeinde für Kita-Neubauten zu informieren. Denn der Besitzer der Fläche will die Kita-Erweiterung selbst bauen, wenn sich nicht rechtzeitig ein Investor findet. Noch wartet die Gemeinde aber auf die Berechnung des Mietpreises pro Quadratmeter. Dann erst entscheidet sich laut Wolpers, ob die Gemeinde die neuen Räume mieten oder doch die Teilfläche kaufen und das Gebäude selbst bauen will.

Entstehen sollen drei Gruppen- sowie ein Bewegungsraum, welcher bei Bedarf als vierter Gruppenraum genutzt werden kann. Nach Fertigstellung der Erweiterung sollen dann die Container für zwei Gruppen an der bisherigen Kita wegfallen – sie hätte dann noch zwei Gruppen. Vorgabe ist die Fertigstellung zum 30. Juni kommenden Jahres – ein Jahr später als noch Ende 2020 für möglich gehalten wurde. Verbunden werden alte und neue Kita-Teile über einen sechs Meter langen Durchgang. Dafür wird die Steingartenstraße vom Bäckerweg nicht mehr erreichbar sein. Doch es gibt alternative Wegstrecken.

Von Thorsten Behrens