Sassenburg

Viel weiß man nicht über die Sassenburg, die auch der Einheitsgemeinde ihren Namen gab. Nur, dass sie rund 1000 Jahre alt sein soll und 1702 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Ansonsten ist die Burg weitgehend unerforscht. Inzwischen sind die Archäologen weiter – derzeit laufen Grabungen am Standort der Anlage. Am Freitagnachmittag können von 13 bis 17 Uhr auch Besucher der Grabungsstätte einen Blick in die Vergangenheit werfen, vormittags ließ sich Landrat Dr. Andreas Ebel über den Stand der Untersuchungen informieren.

Und die haben es in sich. Neben Feuersteinwerkzeugen aus der Steinzeit fand das Team vor allem Holzreste. Diese ermöglichen eine genaue Altersbestimmung durch die Jahresringabfolge der Bäume. Die wiederum sind wie ein Fingerabdruck, und es liegen Daten vor bis hin zur letzten Eiszeit. Ganz so alt ist die Burg allerdings nicht. Dennoch: „Bisher wurde viel über die Burg geschrieben, ober ohne verlässliche Datierung. Es ist ein großer Erfolg, jetzt Fakten zu haben“, freute sich Heinz Gabriel von der Archäologischen Arbeitsgemeinschaft im Landkreis Gifhorn.

Zur Galerie Derzeit laufen an der Sassenburg Ausgrabungen. Gefunden wurde bereits einiges. Auch der Zeitraum, wann die Burg möglicherweise gebaut wurde, nämlich wahrscheinlich zwischen 957 und 999, konnte bereits bestimmt werden. Hier ein paar Impressionen von der Grabungsstätte.

Gabriel verstärkt ehrenamtlich mit weiteren Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft das Team um den Kreis- und Stadtarchäologen Dr. Ingo Eichfeld sowie Uwe Kraus von der Universität Leipzig, der sieben Studierende mitgebracht hat. Seit dem 2. August graben sie an der Sassenburg. Kommenden Donnerstag sollen die Arbeiten enden – dann wird alles wieder zugeschüttet.

Die Beteiligten haben dann aber immer noch genug zu tun. Sie müssen die Funde dokumentieren und in die wissenschaftliche Debatte einbringen – etwa durch Veröffentlichungen in Fachblättern. Und auch eine weitere Grabung könnte möglich sein, im kommenden Sommer vielleicht, dann eventuell wieder mit den Leipzigern, die gerne wiederkommen würden.

Dass Gabriel – wie auch Eichfeld und Kraus – so aus dem Häuschen ist, liegt an ein paar verkohlten Holzstücken. Denn nachdem deren Alter bestimmt worden war, steht jetzt fest: Die Eichen, die zum Bau der Burg benutzt wurden, wurden in der Zeit zwischen 957 und 999 gefällt. Weitere Untersuchungen sollen das Alter noch genauer eingrenzen. Aber bereits jetzt ist somit auch eine Einordnung der Rolle der Burg in die politische Lage jener Zeit möglich.

Eine rund 1000 Jahre alte Burganlage Die 1702 erstmals urkundlich erwähnte Burganlage ist Namensgeber der Einheitsgemeinde Sassenburg – liegt aber auf dem Gebiet der Stadt Gifhorn. Anhand der derzeitigen archäologischen Grabungen wird ihr mögliches Entstehungsdatum auf die Zeit zwischen 957 und 999 datiert – in dieser Zeit wurden zwei Eichenbäume gefällt, deren Holz wohl für den Bau der Anlage genutzt wurde. Weitere Untersuchungen sollen die Datierung eingrenzen. Laut Kreis- und Stadtarchäologe Dr. Ingo Eichfeld steht die Sassenburg damit wahrscheinlich im Zusammenhang der im Juni 983 begonnenen Auseinandersetzungen zwischen Sachsen und Slawen. Die Burg liegt im ehemaligen Grenzgebiet und könnte ein „Opfer der Slawenaufstände“ sein, erklärt Eichfeld die derzeitige Arbeitshypothese. Es gebe aber noch viele offene Fragen und die Hoffnung, diese in den kommenden Jahren zu klären. Menschliche Spuren finden sich vor Ort aber bereits aus früherer Zeit: Feuersteinwerkzeuge. Hier ist noch genauer zu klären, ob sie vom Ende oder aus der Mitte der Steinzeit stammen.

„Dabei haben wir beim Fund des ersten verkohlten Holzbalkens noch gedacht, er könnte von einem Waldbrand stammen. Dann kamen aber weitere Funde dazu und ein Stein, mit dem einer der Balken abgestützt worden war“, erzählt Eichfeld. Den „Volltreffer“ habe es dann im ehemaligen Graben der Burganlage gegeben. Dort war nach einem Brand – die Forscher gehen davon aus, dass die Burg in Folge von Kampfhandlungen ausbrannte und nicht wieder aufgebaut wurde – das Holz mit zum Verfüllen des Grabens verwendet worden. Der Brand übrigens ist für Eichfeld ein „Glücksfall“. Denn durch die Veränderung blieb das Holz, das sonst schon längst verrottet wäre, erhalten.

Grundlagen für die derzeitigen Untersuchungen waren übrigens unter anderem Erwähnungen der Burg aus dem Anfang des 20.Jahrhunderts sowie eine Karte, die bei einer Laser-Vermessung des Landkreises durch ein Flugzeug entstand. Dort waren die bisherigen Hinweise, dass die Sassenburg einmal in der Alleraue neben der heutigen Bundesstraße 118 gegenüber der Abzweigung Richtung Westerbeck gestanden hatte, bestätigt worden. Mehr zur Grabung gibt es übrigens im Grabungsblog unter www.mhv-gifhorn.de/sassenburg.

Von Thorsten Behrens