Grabenkämpfe in Stüde: Ortsrat wählt einen neuen Ortsbürgermeister

Stüde

Große Politik wird im Stüder Ortsrat, einem fünfköpfigen Gremium für den 1300-Seelen-Ort, nicht betrieben. Es geht eher darum, ein kleines Budget für den Ort zu verwalten, Wünsche in Richtung Sassenburger Politik und Verwaltung zu richten sowie Projekte zu unterstützen, um den Ort zu gestalten. Doch auch das könnte künftig schwierig werden. Denn der im September neu gewählte Ortsrat zeigte während seiner ersten Sitzung am Montag, wie tief die Gräben durch Stüde verlaufen.

Der ehemalige Ortsbürgermeister André Bischoff (CDU), Thomas Klopsch (SPD), Hartmut Viering (AfD) sowie Tristan-Thorben Schmidt und Jan Hillmann (beide BIG) bilden den neuen Ortsrat. Und der tat sich gleich schon bei der Wahl des neuen Ortsbürgermeisters schwer. Bischoff stellte sich nicht mehr zur Wahl – und sprach einigen anderen Ortsratsmitgliedern den nötigen Gestaltungswillen ab. In Folge schlug Hillmann seinen BIG-Kollegen Tristan-Torben Schmidt vor. Der wurde mit den beiden BIG- sowie der AfD-Stimme auch gewählt. Zu seinem Stellvertreter wurde Viering gewählt – ebenfalls von der BIG und der AfD.

Pikant: Sowohl Schmidt als auch Viering wohnen am Bernsteinsee. Das Wochenendhausgebiet kämpft um Anerkennung als Wohngebiet und Gleichstellung mit dem „alten“ Dorf. Das lehnen viele Politiker der anderen Parteien unter anderem mit Blick auf die hohen Kosten bei der Schaffung der notwendigen Infrastruktur ab. Hinzu kommt, dass es in der Sassenburg fast schon traditionell Grabenkämpfe zwischen der BIG auf der einen sowie der CDU und SPD auf der anderen Seite gibt. Dazwischen steht jetzt in Stüde zudem die AfD: „Eine inhaltliche Zusammenarbeit mit AfD-Themen bleibt weiterhin ausgeschlossen“, heißt es von der BIG.

Trotz dieser anfänglichen „Reibereien“ gelang es dem Ortsrat, einige Wünsche für die Beratungen zum Haushalt 2020 zu formulieren. So soll unter anderem das Bürgerhaus eine Küchenzeile erhalten und einen barrierefreien Zugang am Haupteingang. Die Rolltore im Feuerwehrgerätehaus sollen ausgetauscht, der Spielplatz an der Schulstraße aufgewertet werden.

Von Thorsten Behrens