Gewinnspiel: Gifhorner Ehepaar genießt Mini-Urlaub im Camper

Es war das passende Geschenk zum 43. Hochzeitstag, den Angelika und Jürgen Wagner in dieser Woche gefeiert haben: Beim gemeinsamen Gewinnspiel von Hannes Camper, Aller-Zeitung und Bernsteinsee hat das Gifhorner Ehepaar einen Camper für zwei Personen für 24 Stunden inklusive Gutschein fürs Wohnmobil-Dinner am Bernsteinsee gewonnen. „Eigentlich sind wir keine Camper. Aber jetzt probieren wir es aus und finden vielleicht ja auch Gefallen daran“, freute sich Angelika Wagner.

Der erste Eindruck des von Hannes Camper zur Verfügung gestellten Citroën R 600 war jedenfalls „Bombe“, wie Angelika Wagner sagte. „Er fährt sich super und wir sind super eingewiesen worden“, berichtete die 64-Jährige. Nachdem sie und ihr Ehemann Jürgen den Camper in Peine abgeholt hatten, führte sie der Weg an den Bernsteinsee. „Im Sommer sind wir oft mit dem Fahrrad hier“, sagte Jürgen Wagner. „Es ist eine schöne und nette Location“, fügte Angelika Wagner hinzu.

Das Bernsteinsee-Team hat ein Drei-Gänge-Menü im Wohnmobil spendiert

Und da passte es dann auch bestens, dass das Bernsteinsee-Team ein Wohnmobil-Dinner mit Drei-Gänge-Menü spendierte – im Hauptgang geschmorte Ochsenbacke mit Blumenkohl und Kartoffelmoussline für Angelika Wagner und Zanderfilet unter der Kartoffelkruste aus Balsamicolinsen für Jürgen Wagner. „Schade, dass es so kalt ist“, sagte Jürgen Wagner nach einem Spaziergang am See. Im beheizten Camper schmeckte das Menü dann aber doch bestens. „Ein echtes Highlight in Corona-Zeiten“, freute sich Jürgen Wagner.

Drei-Gänge-Menü mit Blick auf den Bernsteinsee: Angelika und Jürgen Wagner genossen das Wohnmobil-Dinner. Quelle: Lea Rebuschat

Das Wohnmobil-Dinner am Bernsteinsee wird übrigens prima angenommen. „Die Leute sind extrem dankbar und glücklich“, sagte Gastro-Leiter Christoph Neumann – für viele sei es schließlich der erste Ausflug seit Monaten.

Nach dem Dinner ging es für Angelika und Jürgen Wagner weiter nach Damnatz an der Elbe

Im Anschluss fuhren Angelika und Jürgen Wagner weiter nach Damnatz an der Elbe. Denn wenn man schonmal so einen schicken Camper zur Verfügung hat, will man ihn auch nutzen – und ihn nicht nur zuhause vor die Tür stellen. Unter Corona-Bedingungen sei es gar nicht so einfach gewesen, einen Stellplatz zu finden. „Als Angler fahre ich seit Jahrzehnten an die Elbe. Deshalb wollte ich jetzt auch gerne ans Wasser“, sagte der 68-jährige Jürgen Wagner.

Das Ehepaar hatte einen Stellplatz direkt am Deich gefunden, in direkter Nachbarschaft zu einem schon besetzten Storchennest. „Das Klappern werden wir hören“, freute sich Angelika Wagner. Jürgen Wagner hoffte, Kraniche und vielleicht auch einen Seeadler zu sehen. Und Spazieren gehen an der Elbe stand für die beiden Gifhorner auf dem Programm. Ein richtig schöner Mini-Urlaub also trotz Corona-Pandemie, ermöglicht von Hannes Camper, der Aller-Zeitung und dem Bernsteinsee-Team.

Von Christian Albroscheit