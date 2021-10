Gelungene Premiere für Dorfflohmarkt in Dannenbüttel

Sassenburg

Eine Premiere erlebte Dannenbüttel am Sonntag: den allerersten Dorfflohmarkt. Den Anstoß dazu hatte Melanie Dürkop gegeben. Insgesamt 68 Anmeldungen gingen bei ihr für die Bummel- und Stöbermeile ein, die sich übers ganze Dorf erstreckte. Wahrlich kein schlechter Auftakt!

Immer mal wieder sei in Dannenbüttel das Thema aufgekommen, doch mal einen Dorfflohmarkt zu veranstalten. „Alle haben gesagt, dass man das unbedingt mal machen müsste“, erzählte Dürkop. Tatsächlich umgesetzt hatte die Idee dann bisher aber niemand. Bis sich Dürkop jetzt ein Herz fasste – und den vielen Worten einfach Taten folgen ließ. Über WhatsApp und Facebook-Gruppen ist das Dorf gut vernetzt, so ließen die ersten Anmeldungen nicht lange auf sich warten. Als hilfreich erwies sich zudem, dass Dürkop sich in DRK und Sportverein engagiert. Über Ersteres erreichte sie die älteren Mitbürger, über die von ihr in Letzterem geleitete Kinderturngruppe die jüngeren.

68 Dannenbütteler hatten einen Stand angemeldet

Letztlich fanden sich so 68 Dannenbütteler, die bei der Premiere mit einem Stand dabei sein wollten. Und egal wo sich Dürkop umhörte: „Ich habe überall nur positive Rückmeldungen bekommen.“ Alle waren begeistert, dass die im Ort lange schon kursierende Idee vom Dorfflohmarkt endlich Gestalt annahm. Mit so viel Zuspruch entwickelte sich die Organisation zum Selbstläufer. Zumal Dürkop zwar die Koordination übernahm, aber jeder Beschicker eigenverantwortlich mitmachte. „Dahin geht bei Flohmärkten wohl der Trend, nicht zuletzt wegen der Pandemie“, meinte sie.

Märkte auf zentralen Plätzen mit an einem Ort gebündelten Ständen seien seit Corona viel schwieriger realisierbar, als wenn jeder privat für sich auf dem eigenen Grundstück einen Stand betreibt und sich vielleicht noch ein Freund oder Bekannter dazugesellt. Auch was die Beschicker anboten, blieb völlig ihnen überlassen. Einige beschränkten sich auf klassische Flohmarktartikel. Manche setzten darüber hinaus auf die eine oder andere Leckerei wie frische Waffeln und Popcorn.

Eine zweite Flohmarkt-Auflage ist vorstellbar

Für Abwechslung war also gesorgt. „Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir auch alle gute Geschäfte machen“, sagte Dürkop. Davon hänge sicherlich ein gutes Stück weit ab, ob der Markt in eine weitere Runde geht. Vorstellbar sei es durchaus, ihn zu wiederholen, sagte sie. Dann allerdings wohl eher zu Beginn des kommenden Sommers, obwohl sich das Wetter zur Premiere des Dannenbütteler Dorfflohmarktes im kalendarischen Herbst noch einmal recht sommerlich gab.

Von Ron Niebuhr