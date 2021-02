Stüde

Ein deutschlandweiter Gastro-Trend erreicht jetzt auch den Stüder Bernsteinsee: das Wohnmobil-Dinner. Am Freitag, 19. Februar, geht es los – auf der großen Strandterrasse können sich die Gäste dann ein Drei-Gänge-Menü schmecken lassen. Essen und Getränke werden bis an die Tür gebracht und dort übergeben, gegessen wird im Wohnmobil – ganz coronakonform also.

„Das Wohnmobil-Dinner ist zum richtigen Trend geworden. Es gibt viele Menschen, die das richtig feiern“, sagt Petra Leushake vom Bernsteinsee-Team. Zum Essen mal woanders sein und vor allem nicht selber kochen: Dieses Bedürfnis hat sich in Corona-Zeiten verstärkt – nur müssen die Restaurants geschlossen bleiben. Doch die Not macht erfinderisch – und so kam Ende 2020 die Idee zum Wohnmobil-Dinner auf. Eine eigens dafür gegründete Facebook-Gruppe hat mittlerweile mehr als 30 000 Mitglieder. „Auch wir mussten uns überlegen, was wir im Lockdown machen“, sagt Petra Leushake angesichts der erzwungenen Restaurant-Schließung.

So läuft die Übergabe: In Wolfsburg gab es das Wohnmobil-Dinner schon. Quelle: Roland Hermstein Archiv

Für das Wohnmobil-Dinner ist eine vorherige Anmeldung per Email notwendig

Die Strandterrasse mit Blick auf den winterlichen Bernsteinsee bot sich da für das Wohnmobil-Dinner an. „Das wird etwas ganz Besonderes“, freut sich Leushake. Wo im Sommer sonst große Feiern stattfinden – jedenfalls außerhalb von Corona –, gibt es nun freitags bis sonntags zwischen 12 und 20 Uhr Platz für zwölf Wohnmobile gleichzeitig. Mehr sollen es nicht sein, um einerseits die Abstände einhalten zu können und andererseits den Gästen den Blick auf den See nicht zu versperren. Eine vorherige Anmeldung unter Angabe des Kfz-Kennzeichens und der Personenzahl ist per Email an veranstaltungen@bernsteinsee.de notwendig.

Bernsteinsee-Gastroleiter Christoph Neumann und sein Team sind gerade dabei, das Drei-Gänge-Menü zu entwickeln. Mitarbeiter bringen das frisch gekochte Essen und die Getränke in einer Iso-Box dann zwar nicht bis an den Tisch, aber immerhin bis an die Wohnmobiltür. Geschirr, Gläser, Besteck, Servietten und Kerzen für die passende Restaurant-Atmosphäre auf den eigenen vier Rädern sind auch dabei.

Von Christian Albroscheit