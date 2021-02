Für die sechs Ortswehren aus der Sassenburg war 2020 ein schwieriges Jahr

Sassenburg

Nur vier Einsätze weniger als 2019, aber alle unter erschwerten Bedingungen: Die 268 Aktiven der Ortsfeuerwehren in der Sassenburg haben sich durch ein schwieriges Jahr gekämpft. Zumal der so wichtige Aspekt der Kameradschaftspflege völlig unter den Tisch gefallen ist: Wenn sich die Feuerwehrleute gesehen haben, dann wegen der Corona-Pandemie nur noch zu den Einsätzen. 173 Alarmierungen mussten sie abarbeiten. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Anzahl der aktiven Kameradinnen und Kameraden ist gegenüber dem Vorjahr lediglich um vier gesunken. Nach wie vor kommen Quereinsteiger dazu, im vergangenen Jahr insgesamt vier.

60 Brände, 75 Hilfeleistungen, 38 Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen: 2357 Stunden waren die 46 Kameradinnen und 222 Kameraden im Einsatz, wegen Corona nur in teilbesetzten Fahrzeugen gemäß der Devise „so viele wie nötig, so wenig wie möglich“, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Ein tödlicher Unfall gehörte dazu, ein durch einen Wäschetrockner ausgelösten Gebäudebrand in Westerbeck, ein Gebäudebrand in Grußendorf nach einem Blitzeinschlag und ein Gebäudebrand am Bernsteinsee waren darunter, aber auch diverse Moor- und Flächenbrände inklusive der Nachlöscharbeiten.

Einmal mussten die Sassenburger Ortsfeuerwehren eine Schlange aus einem Haus holen

14 Mal pumpten die Feuerwehren Wasser aus Kellern, neun Mal mussten sie Bäume von Straßen räumen, einmal eine Schlange aus einem Haus holen – und auch bei der Abriegelung des Quarantäne-Gebäudes im Flüchtlingscamp Lessien in Form von Bauzäunen nach dem Ausbruch von Corona halfen die Sassenburger.

Wegen Corona und dem damit verbundenen Ausfall der Wettbewerbe und Übungsdienste gab es weder Ein- noch Austritte bei den Kinder- und Jugendfeuerwehren, aus den Jugendwehren sind fünf Mitglieder in den aktiven Dienst der sechs Ortswehren in der Sassenburg gewechselt. Damit sank die Zahl der Mitglieder von 85 auf 80. In den beiden Kinderfeuerwehren sind 31 Kinder dabei, der Altersabteilung gehören 76 Mitglieder an.

Die Truppmann-Lehrgänge fanden beide mit hervorragenden Ergebnissen statt

Die Pandemie hat zahlreiche Lehrgänge abrupt unterbrochen, oder sie wurden gleich komplett abgesagt. Allerdings fand der Truppmann 1-Lehrgang mit elf Kameraden teil, und alle haben den Lehrgang „mit hervorragenden Ergebnissen“ abgeschlossen, wie es im Bericht der Gemeinde steht. Den Truppmann 2-Lehrgang haben neun Kameraden absolviert, sieben von ihnen mit einem Abschluss mit einer eins vor dem Komma.

Während die meisten Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden mussten, konnten ein paar Veranstaltungen doch stattfinden, zum Beispiel der Kreis-Jugendfeuerwehrtag im Februar kurz vor Ausbruch der Pandemie in der IGS Sassenburg. Die Feuerwehr Dannenbüttel bekam im März ihr mittleres Löschfahrzeug übergeben, und auch die Ernennungen von Gemeindebrandmeister Holger Bellwart als Nachfolger von Jörn Milkereit sowie des Ortsbrandmeisters in Westerbeck (Carsten Lehrke) und der stellvertretenden Ortsbrandmeister in Westerbeck (Christian Lenz) und Dannenbüttel (Stefan Pasiciel) konnten stattfinden.

