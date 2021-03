Freude im Haus Triangel: Das mobile Impfteam war da

Triangel

Darauf hatten die Bewohnerinnen und Bewohner und die Mitarbeitenden im Haus Triangel seit Wochen gewartet: Das mobile Impfteam des Landkreises war jetzt im Haus Triangel.

Schon im Dezember wurden vom Haus die ersten Impfinformationen an Betreuerinnen und Betreuer verschickt. „Leider mussten wir dann doch noch ein paar Monate warten, bis wir mit dem Impfen an der Reihe waren. Dann ging aber alles doch sehr schnell. Nach der Ankündigung des Landkreises, dass jetzt mit den Impfungen im Haus begonnen werden kann, haben wir die Vorbereitungen schnellstmöglich umgesetzt“, erläutert Beate Morgenstern-Ostlender, Fachbereichsleitung des Hauses.

Im Haus Triangel mussten die Räumlichkeiten für das Impfen vorbereitet werden

Und zu organisieren gab es eine Menge. Die Anschreiben an die rechtlichen Betreuerinnen und Betreuer mussten nochmal verschickt werden, da sich seit Dezember einiges verändert hatte, die Impflisten wurden erstellt und Impfausweise aus den Akten sortiert. Zu guter Letzt wurden die Räumlichkeiten wie Beratungsraum, Impfraum und Ruheraum vorbereitet.

Beide Seiten waren sehr gut organisiert

Am Tag der Impfung zeigte sich dann, dass beide Seiten sehr gut organisiert waren und die Impfungen in aller Ruhe, aber dennoch zügig durchgeführt werden konnten. Wer noch Bedenken oder Ängste hatte, konnte sich in einem ausführlichen Aufklärungsgespräch beraten lassen. Die Impfbeteiligung war sehr hoch und so gut wie alle im Haus sind jetzt geimpft. „Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, die mobile Impfung in Anspruch nehmen zu können. Logistisch wäre es für uns kaum möglich gewesen, die Impfungen extern in diesem Umfang so schnell realisieren zu können“, freut sich Morgenstern-Ostlender.

