Sassenburg will 810 000 Euro investieren

Sassenburg

Im Großen Moor sollen weite Flächen wiedervernässt werden. Ein Problem, denn die umliegenden Orte Neudorf-Platendorf und Triangel könnten dadurch nasse Füße bekommen – wenn denn nicht einige Maßnahmen geplant wären, um das zu verhindern. Außerdem sind im Rahmen einer mit der Wiedervernässung verbundenen Flurbereinigung diverse Bauarbeiten geplant.

Das Naturschutzgebiet Großes Moor soll um 1950 Hektar vergrößert werden. Dafür müssen einige Landwirte Flächen zur Verfügung stellen. Doch sie werden nicht enteignet, sondern erhalten im Rahmen einer Flurbereinigung andere Flächen im Austausch. Insgesamt geht es um rund 260 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, für die Ersatz her muss. Um den Landwirten den Tausch schmackhafter zu machen, ist die Flurbereinigung mit diversen Baumaßnahmen verbunden. So sollen beispielsweise die Wirtschaftswege Bahnhofstraße, Iseweg, Abzweig Iseweg und Westerbecker Weg saniert werden – unter anderem, um die künftig genutzten landwirtschaftlichen Flächen besser erreichen zu können. Geplant ist außerdem die Sanierung beziehungsweise der Neubau der Brücke am Westerbecker Weg, der Schäferbrücke und der Brücke Dämmstoffwerk 2. Ausgebaut werden soll auch der Radweg Stüder Heudamm. Beim Radweg Bräutigamsweg dagegen sieht die Teilnehmergemeinschaft – also die Landwirte, die von der Flurbereinigung betroffen sind – nach Abwägen von Kosten und Nutzen keinen Ausbaubedarf – anders als einige Mitglieder des Sassenburger Bauausschusses. Der tagte jetzt gemeinsam mit den Ortsräten Triangel und Neudorf-Platendorf, um die Finanzierung der Maßnahmen sowie den Anteil der Gemeinde Sassenburg daran zu diskutieren.

Gesamtkosten von sechs Millionen Euro

Der liegt bei rund 810 000 Euro – wenn denn als abschließendes Gremium noch der Gemeinderat zustimmt. Insgesamt stehen für das Flurbereinigungsverfahren sechs Millionen Euro zur Verfügung. Die restlichen Mittel kommen von Bund und Land. Und sie beinhalten auch Maßnahmen zum Gewässerbau. So sollen ein zweiter Abfanggraben entstehen und der Schneegraben in Neudorf-Platendorf verlängert werden.

Der Abfanggraben wird den Planungen zufolge parallel zum Moorkanal verlaufen und etwas tiefer sein. Seine Aufgabe ist vor allem der Hochwasserschutz der beiden Orte. Der Schneegraben soll das Wasser künftig weiter nach Süden leiten, um Neudorf-Platendorf herum statt in den Ort hinein. Unter anderem müssen dafür Durchlässe erneuert und damit deutlich vergrößert werden. „All das ist auf ein Jahrhundertwasser ausgelegt. Wir können so 1,15 Kubikmeter Wasser je Sekunde abführen“, erklärte Planer Frank Gries. Letztlich wird das Wasser zur Bundesstraße 188 geleitet, um dort bei Neuhaus abgeführt zu werden. Zwar ist laut Gries der dortige Durchlass zu klein, doch der Wasserstand im Graben würde hier um maximal 20 Zentimeter steigen. „Das System schafft das.“

80 Prozent Förderung

Laut Bauamtsleiter Jörg Wolpers sollen die Arbeiten zwischen 2021 und 2023 erfolgen. Die Ausschreibung ist für den Herbst geplant. Bedenken beispielsweise von Andreas Kautzsch ( BIG) angesichts der Finanzlage der Gemeinde wies Wolpers zurück. „Wir bekommen 80 Prozent Förderung. Und die Wirtschaftswege müssen wir ohnehin unterhalten.“ Zudem würde über jede einzelne Maßnahme noch einmal separat entscheiden. Das sahen die drei gemeinsam tagenden Gremien ähnlich. Mit insgesamt elf Ja- bei zwei Nein-Stimmen wurde dem Gemeinderat empfohlen, die finanzielle Beteiligung der Sassenburg zu beschließen.

Von Thorsten Behrens